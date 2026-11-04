Desde la llegada del mexicano el equipo de los Murciélagos promedia cada vez menos goles en contra

Luego de cuatro partidos en el banquillo del Valencia, llega la primera gran prueba para Javier ‘Vasco’ Aguirre: el Real Madrid. Pese a ser uno de los mejores equipos del certamen, el conjunto dirigido por José Mourinho podría encontrarse con complicaciones, pues, aunque parte como favorito, tendrá que medirse ante unos Murciélagos que han mostrado una evidente mejoría en la zona defensiva.

Valencia reduce los goles recibidos

Desde su debut, el pasado 11 de octubre, hasta su último partido, el 1 de noviembre, Aguirre y el Valencia han mostrado una mejoría importante en su estilo de juego. Si bien todavía carecen de profundidad en ataque, el equipo ha conseguido fortalecerse en la zona defensiva bajo la dirección del estratega mexicano.

Javier Aguirre en un entrenamiento con Valencia | X @valenciafc

El Valencia suma un total de cuatro goles en contra; sin embargo, con el paso de los partidos ha disminuido el promedio de tantos recibidos. Anteriormente, el equipo encajaba entre dos y tres anotaciones por encuentro, mientras que actualmente recibe uno o ninguno.

Para el duelo correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga, el Vasco vivirá su primer gran reto, pues buscará mantener la racha de pocos goles recibidos ante un equipo que cuenta con algunos de los mejores atacantes del mundo: el Real Madrid de Kylian Mbappé y compañía.

Jugadores de Real Madrid en celebración ante AEK en la Champions League | AP

¿Cómo marcha el panorama para el Vasco Aguirre?

Si bien el partido ante el Madrid podría representar un cambio significativo en la tendencia de pocos goles recibidos, es una realidad que el exentrenador de la Selección Mexicana ha generado un cambio positivo en el equipo. Aguirre no solo ha conseguido mejorar el funcionamiento defensivo, sino que también ha modificado el promedio de edad de la plantilla, al darle prioridad a los jóvenes de las fuerzas básicas, comenzando desde su debut ante el Racing de Santander.

En su primer partido, Aguirre debutó con los Blanquinegros con un promedio de edad de 28.5 años. Para su último encuentro, frente al Elche, la cifra disminuyó a 27.4 años, incluso con la lesión de una de las joyas del equipo, el español David Otorbi, quien, a sus 18 años, se perfilaba para convertirse en un elemento inamovible del esquema mexicano.

El gran reto de Javier Aguirre y el Valencia llegará el próximo sábado 7 de noviembre en el Estadio de Mestalla. Los Blanquinegros buscarán sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla, mientras que los Merengues intentarán arrebatarles la cima a los Colchoneros del Atlético de Madrid y al FC Barcelona.