El guardameta dio su postura por medio de un comunicado que compartió su club Andorra en redes sociales

Con el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador de Tenerife, dos vidas y dos familias quedaron arruinadas: la del difunto y la de Jesús Owono, portero de Andorra quien protagonizó el choque que –desafortunadamente– provocó la muerte del delantero. Desde el percance, el arquero ha sido víctima de ataques en redes sociales y ahora finalmente se manifestó por lo ocurrido.

Por medio de un comunicado que compartió su club, Owono compartió la pena que lo embarga tras enterarse del fallecimiento de su colega de profesión. De igual forma, aseguró que aceptará las consecuencias que vengan, pero enfatizó que lamenta mucho lo ocurrido con Jesús de Miguel y su familia.

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¿Qué dijo Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel?

Desde que se dio el choque entre Owono y Alameda, el arquero ha recibido comentarios hostiles por parte de la afición de Tenerife e incluso por parte de personas ajenos al club. Tras confirmarse el fallecimiento del delantero, Owono tuvo que cerrar sus redes sociales para limitar los ataques y apenas este miércoles dio una primera declaración.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", empezó en su comunicado el Owono, quien está bajo investigación por el proceso judicial que empezó de oficio.

Jesús Owono jugando para el Deportivo Alavés | AFP

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", finalizó el guardameta de ecuatoguineano de 25 años.

¿Cuál es la situación judicial de Jesús Owono?

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó que en las muertes cuya causa no es natural, el proceso judicial empieza de oficio para esclarecer las circunstancias del deceso. Esto no significa que Owono sea señalado como responsable de la muerte, aunque sí es probable que se le considere testigo en el caso.

A nivel de la legislación, la sentencia 379/2025, con fecha del 30 de abril de 2025, el Tribunal Supremo establece que no se consideran las consecuencias para un jugador, si no la intención. Es decir, incluso en una entrada de fuerza excesiva o temeraria, por lamentables que sean las consecuencias, si la investigación determina que fue una acción parte del juego y no con intención de dañar, no puede procederse penalmente contra el jugador.