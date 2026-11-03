La muerte del futbolista español revive otros episodios que han enlutado al deporte, desde problemas cardiacos hasta fuertes impactos en el terreno de juego.

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, volvió a poner de luto al futbol mundial y recordó algunos de los episodios más trágicos en la historia de este deporte. El futbolista español de 30 años falleció este martes 3 de noviembre, después de sufrir un fuerte impacto durante un partido contra el FC Andorra, en una acción que involucró al guardameta Jesús Owono.

A lo largo de los años, el futbol ha enfrentado tragedias que han conmocionado a millones de aficionados. Desde jugadores que perdieron la vida durante los partidos hasta accidentes aéreos que terminaron con la vida de planteles enteros, distintos acontecimientos han marcado la historia del deporte y dejado un recuerdo permanente entre clubes, compañeros y seguidores.

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Problemas cardiacos en el terreno de juego

Uno de los casos más recordados es el de Marc-Vivien Foé, mediocampista de Camerún que falleció en 2003 tras desplomarse durante un partido contra Colombia en la Copa Confederaciones. Cuatro años después, el español Antonio Puerta, jugador del Sevilla, sufrió varios desvanecimientos durante un encuentro frente al Getafe y perdió la vida tres días después, a los 22 años.

En 2012, el futbol italiano quedó de luto tras el fallecimiento de Piermario Morosini, mediocampista del Livorno que se desplomó durante un encuentro contra el Pescara. Una situación similar ocurrió en noviembre de 2023 con Raphael Dwamena, delantero de Ghana que perdió la vida mientras disputaba un partido con el Egnatia de Albania.

Emiliano Sala, uno de los futbolistas que han sido parte de las tragedias del futbol | FC NANTES

Uno de los episodios más recientes ocurrió en agosto de 2024, cuando Juan Izquierdo, defensor de Nacional de Uruguay, se desvaneció durante un partido de Copa Libertadores contra São Paulo. El futbolista fue trasladado a un hospital, donde falleció días después. Su muerte generó numerosas muestras de solidaridad en Sudamérica y recordó la importancia de contar con protocolos de atención médica inmediata.

Emiliano Sala, Chapecoense y otras tragedias que han marcado al futbol mundial

Una de las tragedias más impactantes ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba al Chapecoense de Brasil se estrelló cerca de Medellín, Colombia. El equipo viajaba para disputar la Final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, pero el accidente provocó la muerte de 71 personas, entre ellas 19 futbolistas del club brasileño. Ya en julio de 2025, Diogo Jota se sumó a esta fea lista con un accidente automovilístico que terminó con su vida de manera inmediata.

Otro caso que conmocionó al deporte fue el de Emiliano Sala, delantero argentino que falleció en enero de 2019 cuando la avioneta en la que viajaba desapareció sobre el Canal de la Mancha. El futbolista, de 28 años, se trasladaba de Nantes a Cardiff para incorporarse a su nuevo equipo, el Cardiff City, después de concretar su fichaje. Tras varios días de búsqueda, los restos de la aeronave fueron localizados y posteriormente se confirmó la identidad del cuerpo del jugador.

Homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026 | AP