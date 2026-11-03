El inicio de la Jornada 4 también entregó muestras de respeto para el delantero de Tenerife

Los dos primeros partidos de la Jornada 4 de la Champions entre Galatasaray vs Stuttgart y Shakhtar Donetsk vs Sporting CP han creado más imágenes emotivas con unos minutos de silencio realizados en memoria de Jesús de Miguel Alameda, fallecido la mañana del martes 4 de noviembre.

Al mismo tiempo, algunos equipos más que no juegan en martes, pero que sí han acudido a sus entrenamientos, también recordaron a quien jugara por última vez el pasado sábado 31 de octubre ante Andorra en la cancha del Helidoro Rodríguez López.

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En memoria de Jesús

Justo después del Himno de la Champions League y antes de que se diera el silbatazo inicial de los partidos del primer turno, los árbitros Ivan Kruzliak y Chris Kavanagh han ordenado a los jugadores reunirse en el centro del campo para junto con los fanáticos, guardar un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel Alameda.

Posterior a ello, han iniciado las acciones del partido, siguiendo todo con normalidad. Todos los partidos restantes de la cuarta fecha de la Champions, también contarán con este emotivo instante en honor al jugador que ha perdido la vida.

Con respecto a los homenajes que se realizarán, Tenerife ha anunciado que el sábado 7 de noviembre, en lugar de su partido programado ante Granada como visitantes, aparecerán en su estadio, el Helidoro Rodríguez López para darle un último adiós a su futbolista en compañía de sus aficionados en las gradas.

Los clubes de Europa unidos

Uno de los equipos más importantes de la Primera División de España, Real Madrid ha sido uno de los que se ha unido a la pena que embarga al Tenerife y la familia de Jesús de Miguel, guardando un minuto de silencio en su entrenamiento de este martes; Arsenal también lo ha hecho, agregando el detalle de la foto del jugador en una pantalla en medio del campo.