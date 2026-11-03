El equipo ha invitado a todos sus aficionados a recordar a su delantero este próximo sábado

La trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel seguirá siendo lo más hablado de la semana y probablemente de lo que reste del año debido a las causas de su deceso. En cuanto a su club, el Tenerife ha anunciado que el próximo sábado 7 de noviembre harán un homenaje solemne en recuerdo de su jugador número 9.

Este homenaje se dará en lugar del partido ante Granada de la Jornada 13 de LaLiga Hypermotion que ya se tenía programado para el mismo día, pero como visitantes. También se han anunciado seis días de luto oficiales para todas las ramas y categorías del equipo.

Recordando a Jesús de Miguel

El sábado 7 de noviembre será el día en que Tenerife despida de manera oficial a su delantero Jesús de Miguel, pues han suspendido de manera oficial su partido de Jornada 13 ante Granada para poder darse cita en el Estadio Helidoro Rodríguez López a las 6:00 PM (tiempo de España). Dicho evento será abierto al público para todas y cada una de las personas que quieran asistir a darle un último adiós a su más reciente dorsal 9.

Asimismo, el cuadro tineferñista ha dejado saber que su directiva, plantilla y cuerpo técnico, estarán presentes en el sepelio del futbolista, el cual tendrá lugar en Navahermosa, Toledo. Sumado al hecho de que contarán con seis días de luto oficial brindado por el club mismo.

Euuipos se unen al dolor ante el fallecimiento de Jesús de Miguel | X:@CDTOficial

En cuanto a la familia, se comunicó que están completamente agradecidos por cada una de las muestras de apoyo que han mostrado los fans para el jugador; sin embargo, también han solicitado máximo respeto a la privacidad durante lo vivido en estos terribles momentos.

Los homenajes alrededor del mundo

No solo el que será recordado como el último club de su carrera le rendirá un homenaje a Jesús de Miguel, ya que también en los entrenamientos de los equipos lo han hecho guardando un minuto de silencio. Equipos como Valencia, Arsenal, Real Madrid y más lo han llevado a cabo como muestra de total respeto.

Ya en los partidos de Jornada 4 de la UEFA Champions League también se ha tomado la decisión de guardar un minuto de silencio antes de cada partido, todo en memoria de Jesús de Miguel Alameda, quien protagoniza la noticia más fuerte de la primera semana de noviembre en el futbol.