“Hoy no es un buen día para hablar de futbol”: Raphinha rompe el silencio tras fallecimiento de Jesús de Miguel

El delantero brasileño aceptó estar afectado por la triste noticia del futbolista de Tenerife

Barcelona consiguió regresar a la senda de la victoria en la Champions League después de imponerse por 3-0 al Aston Villa. Sin embargo, más allá del resultado y de los tres puntos que le permitieron recuperar posiciones en la clasificación del torneo continental, uno de los protagonistas de la noche fue Raphinha, quien dejó de lado su destacada actuación individual para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife.

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Raphinha dedicó palabras para Jesús de Miguel

El atacante brasileño marcó un doblete en el triunfo del conjunto blaugrana, pero al término del encuentro dejó claro que su atención estaba puesta en la trágica noticia que había sacudido al futbol español. El jugador de 30 años falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos desde el lunes.

Jesús de Miguel había sufrido un fuerte golpe durante el partido entre el Tenerife y el Andorra, situación que provocó su traslado al centro hospitalario. Pese a recibir atención médica, su fallecimiento fue confirmado este martes, noticia que generó reacciones de distintos protagonistas del futbol, entre ellos los integrantes del Barcelona.

Jesús de Miguel Alameda, en celebración con Tenerife | AFP

Al finalizar el compromiso de Champions League, Raphinha evitó centrarse en sus dos anotaciones y en la victoria del equipo dirigido por Hansi Flick. "Hoy no es un buen día para hablar de futbol", expresó el brasileño ante los medios de comunicación, al referirse al fallecimiento del jugador del Tenerife.

En los micrófonos de Movistar+, el extremo del Barcelona explicó que, aunque el resultado ante Aston Villa representaba un triunfo importante para el equipo, consideraba necesario enviar un mensaje de apoyo a los familiares y allegados del futbolista fallecido.

"No me gustaría hablar de futbol. Quiero dedicar la victoria a la afición, pero sobre todo mandar mucha fuerza a la familia de Jesús. Que descanse en paz", declaró Raphinha después del encuentro.

Raphinha celebra con jugadores del Barcelona el 2 a 0 ante el Aston Villa | AP

El brasileño también reconoció el impacto que provocó la noticia entre los integrantes de la plantilla azulgrana y recordó que los futbolistas están expuestos a situaciones similares durante su actividad profesional, por lo que expresó su solidaridad con la familia del jugador del Tenerife.

"Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Fue muy duro cuando vimos la noticia. Es muy difícil... sales a jugar un partido y te puede ocurrir lo mismo", señaló el atacante, quien prefirió dejar en segundo plano su doblete y el resultado conseguido en la competición europea.

La reacción de Raphinha también fue respaldada por Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien durante la rueda de prensa posterior al partido explicó que la situación había afectado especialmente al futbolista brasileño.

"Le ha afectado mucho lo que pasó en Tenerife. Enviamos nuestras condolencias a la familia, el club y sus aficionados. Raphinha no estaba enfadada por el cambio. A veces no es fácil olvidarse de todo. Somos seres humanos y estas cosas nos afectan", explicó Flick en rueda de prensa.

Raphinha y el abrazo con Yamal ante Sevilla | AP

El entrenador también hizo referencia a la reacción del brasileño después de ser sustituido, al señalar que su comportamiento no estaba relacionado con una molestia por abandonar el terreno de juego, sino con el impacto emocional que le había provocado la noticia.