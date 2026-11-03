Los Red Devils protagonizaron otro partido que se le fue a la Roma de entre las manos; Bayern Munich se enracha a mitad de la Fase de Liga

La Jornada 4 de la Fase de Liga de la 2026-2027 en UEFA Champions League ha tenido grandes resultados, mismos que, de manera desafortunada han estado acompañados de los minutos de silencio llevados a cabo antes de cada duelo en memoria de Jesús de Miguel, quien fuera jugador de Tenerife.

Manchester United salió al menos por un día de su pésima racha, por lo que seguirá peleando por entrar a la siguiente ronda al menos vía Playoffs; el bicampeón, PSG goleó de manera estruendosa a un inofensivo Villarreal, mientras que Barcelona recupera su buen estado de forma.

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El día de Matheus Cunha

La remontada de los Red Devils en Old Trafford se dio de la mano de un jugador que protagonizó todo, pues cuando Manchester United perdía 0-2, primero fue Bruno Fernandes vía penal para ponerlos en la pelea y, después vinieron dos goles de Matheus Cunha para poner la victoria en la pizarra. Lo malo para él fue que se fue expulsado de manera absurda rumbo al final del partido.

El Barcelona por su parte, goleó al próximo rival del equipo de Carrick, pues la visita de Aston Villa al Camp Nou no fue para nada lo esperado al salir vapuleados 3-0 con una gran actuación de su capitán, Raphinha. PSG no tuvo absolutamente nada de piedad tras meterle seis goles sin respuesta al Villarreal en La Cerámica, refrendando su posición de bicampeón defensor.

Raphinha definiendo ante el Aston Villa para marcar el 3 a 0 para el Barcelona | AP

En cuanto a uno de los encuentros más llamativos, Atlético de Madrid se llevó un fuerte golpe en casa al ser vencidos por Bayern Munich en el Metropolitano, algo que hace a los Bávaros separarse en la tabla. Inter de Milán visitó 'La Bañera' de Feyenoord para golearlos 0-3.

Los dos primeros partidos de la jornada, en el primer horario del día, Shakhtar Donetsk se llevó una derrota 0-1 en contra de Sporting CP y el Galatasaray le metió dos tantos a cero a Stuttgart con doblete de Batrakov. En los encuentros restantes, Bodø/Glimt empató a cero goles con Lille, mientras que LASK goleó 4-0 a Slovan Bratislava.

Partidos de miércoles

La actividad de la UEFA Champions League continuará este miércoles 4 de noviembre con nueve encuentros correspondientes a la fase de liga, en una jornada que tendrá como protagonistas a varios de los principales candidatos al título. El Real Madrid visitará al AEK Atenas, mientras que el Liverpool se enfrentará al Fenerbahçe en Turquía, ambos partidos programados para las 11:45 horas, tiempo del centro de México. Por su parte, el Manchester City tendrá una complicada visita al RB Leipzig, mientras que el Arsenal buscará sumar puntos fuera de casa ante el Slavia Praga.

Jude Bellingham celebra el 0 a 2 del Real Madrid ante el Racing | AP