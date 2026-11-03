Lennart Karl celebra su gol ante el Atlético de Madrid | AP

El conjunto alemán mantiene el invicto tras cuatro fechas

Bayern Munich selló su segunda victoria de la temporada en la UEFA Champions League luego de imponerse con marcador de 2-0 sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano para llegar a 8 unidades.

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¿Cómo fue el partido?

Los locales empezarían tocando la puerta. En el primer cuarto de hora Pablo Barrios sacaba un potente disparo que terminaba por ser desviado y se salvaban los Bávaros.

Al 23’ la visita respondía con Lennart Karl, quien sacaba un fogonazo que se iba por encima del arco defendido por Jan Oblak. Tan solo minutos después Harry Kane recibía un centro y de volea conectaba un derechazo que salía por un lado del arco.

Sería hasta la segunda parte del encuentro cuando Lennart Karl aprovecharía una desatención de la defensiva Colchonera para anotar el primer del encuentro. El alemán se metía dentro del área para definir.

Upamecano y Sorloth en el Metropolitano | AP

Atlético de Madrid seguía buscando su anotación. Marcos Llorente sacaba un tiro sin potencia dentro del área que terminaba en las manos de Manuel Neuer y el juego continuaba con la diferencia por la mínima.

Al 70’ Harry Kane recibía un pase filtrado para un cara a cara con Jan Oblak; sin embargo, se encontraba en fuera de juego. Y fue entonces que al 74’ Konrad Laimer aparecería con un golazo, sin ángulo.

Bayern Munich celebra gol ante Atlético de Madrid | AP

Bayern mantiene invicto

Con este resultado, el Bayern Munich llegó a 8 unidades luego de iniciar con goleada 5-0 a Bodo/Glimt en el inicio de la competencia, posteriormente, un empate a tres goles ante otro club noruego como Viking Stavanger en una de las sorpresas de la temporada.

En su más recientemente encuentro había registrado otro empate, pero a dos goles contra Arsenal, para que ahora sume su segunda victoria tras cuatro juegos en la Champions League, ubicándose de momento entre los primeros 8.