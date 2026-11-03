Atlético de Madrid vs Bayern Munich EN VIVO Champions League J4 l Resultados, goles y estadísticas

Atlético de Madrid aparece en el décimo sexto sitio de la tabla con solo cuatro unidades conseguidas en una derrota ante Liverpool en la primera fecha, una victoria sobre Manchester United 2-0 en la única vez que han sido locales en la campaña europea y un empate más reciente ante Stuttgart.

Los Colchoneros vencieron a Levante 0-2 como visitantes en LaLiga en la Jornada 11 del torneo en el que se mantienen como sublíderes tan solo por debajo del Barcelona por dos puntos.

El Bayern Munich tiene un solo punto más que el Atleti, pues venció por goleada 5-0 a Bodo/Glimt en el inicio de la competencia, posteriormente, un empate a tres goles ante otro club noruego como Viking Stavanger en una de las sorpresas de la temporada y más recientemente, otro empate, pero a dos goles contra Arsenal.