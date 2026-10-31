Los bávaros dejaron escapar la victoria en el Allianz Arena después de que Fabio Silva marcara el 2-2 al minuto 90

El Allianz Arena fue testigo de un Der Klassiker lleno de emociones, pero que terminó dejando un sabor amargo para el Bayern Múnich. Cuando parecía que los bávaros tenían encaminada una victoria ante su máximo rival, el Borussia Dortmund encontró la manera de rescatar un empate 2-2 en los últimos minutos, durante la octava jornada de la Bundesliga 2026/2027.

Podría interesarte Futbol Brighton asalta la casa del Manchester City y enciende la Premier League

Dominio local

El encuentro enfrentó a los dos primeros lugares de la clasificación, ambos con 17 puntos antes del silbatazo inicial. Bayern llegaba como líder por diferencia de goles y tenía la oportunidad de despegarse en la cima; sin embargo, la intensidad del Dortmund y sus constantes intentos terminaron por impedir que los locales consiguieran su objetivo. Luis Díaz no pudo participar en el clásico debido a una lesión y siguió las acciones desde fuera del terreno de juego.

La primera mitad tuvo un momento de tensión cuando Jobe Bellingham consiguió mandar el balón al fondo de las redes al minuto 34. No obstante, la celebración visitante duró poco, pues la intervención del VAR determinó que existía una infracción y anuló la anotación, por lo que el marcador permaneció sin movimiento.

La respuesta del Bayern no tardó en llegar. Al minuto 38, Konrad Laimer encontró el espacio dentro del área y aprovechó la oportunidad para vencer al guardameta del Dortmund. El gol encendió el Allianz Arena y permitió que los dirigidos por Vincent Kompany se marcharan al descanso con una ventaja que parecía encaminarles hacia otro triunfo en casa.

Dayot Upamecano y Harry Kane | AP

Harry Kane dejó escapar la oportunidad de sentenciar el clásico

Para la segunda parte, el Bayern tuvo una ocasión inmejorable para aumentar su ventaja y acercarse a la victoria. Al minuto 56, Harry Kane tomó la responsabilidad desde el punto penal, pero su disparo terminó estrellándose contra el travesaño. El delantero inglés desperdició la oportunidad de ampliar la diferencia y dejó con vida a un Borussia Dortmund que no estaba dispuesto a marcharse con las manos vacías.

Apenas cuatro minutos después, Serhou Guirassy se encargó de devolverle la emoción al encuentro. El atacante apareció al minuto 60 para marcar el 1-1 y castigar la falta de contundencia del conjunto local. El empate cambió el panorama del compromiso y obligó al Bayern a recuperar la iniciativa ante su afición.

Con el marcador igualado, los dos equipos buscaron inclinar la balanza a su favor. El Bayern intentó aprovechar su condición de local para recuperar la ventaja, mientras que el Dortmund mantuvo la presión y encontró espacios para seguir amenazando. El clásico entró en sus últimos minutos con la incertidumbre de un resultado que todavía podía cambiar.

Harry Kane tras fallar penal con el Bayern Múnich | AP

Fabio Silva silenció el Allianz Arena en el último minuto

Cuando el Bayern parecía tener asegurada la victoria, el Borussia Dortmund encontró el premio a su insistencia. Al minuto 90, Fabio Silva apareció para marcar el 2-2 definitivo y provocar el festejo de los visitantes, que rescataron un punto en uno de los escenarios más complicados de Alemania.

El tanto representó un duro golpe para los bávaros, que dejaron escapar dos puntos en casa y desperdiciaron la oportunidad de tomar distancia en la clasificación. De esta manera, el Der Klassiker terminó repartiendo unidades y confirmó que ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder terreno en la pelea por la Bundesliga.

Con este resultado, Bayern Múnich y Borussia Dortmund llegaron a 18 puntos, por lo que la disputa por los primeros puestos continúa abierta. Los bávaros se quedaron con la frustración de no poder cerrar el encuentro, mientras que el conjunto visitante celebró un empate conseguido hasta el último suspiro.