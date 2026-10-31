Con un solitario tanto tempranero de Ayari las Gaviotas vencieron 1-0 a los Citizens

Brighton & Hove Albion protagonizó uno de los grandes campanazos de la temporada al dar la sorpresa en el Etihad Stadium, imponiéndose por 1-0 ante el Manchester City. El conjunto dirigido por Fabian Hürzeler demostró carácter para llevarse tres puntos de oro que los colocan de lleno en la pelea directa por la cima de la Premier League.

La historia del encuentro comenzó a escribirse muy temprano. Cuando apenas corría el minuto 11 de la primera mitad, Yasin Ayari adelantó a los visitantes de forma oportuna; el balón le cayó favorablemente dentro del área tras una jugada confusa y el sueco no dudó en definir con potencia desde corta distancia para vencer la resistencia de Gianluigi Donnarumma.

Pese al golpe recibido, el cuadro local intentó reaccionar antes del descanso mediante embestidas constantes. Ndiaye tuvo una oportunidad clara, pero se topó con una magnífica atajada del guardameta Bart Verbruggen. Por su parte, la única ocasión manifiesta de Erling Haaland en todo el partido fue bloqueada de manera providencial por el capitán Lewis Dunk, neutralizando al artillero noruego.

Brighton ante Manchester City l AP

Muralla neerlandesa y la lucha por la cima

En el complemento, el asedio de los Citizens se intensificó, obligando a la zaga del Brighton a extremar precauciones. Sin embargo, Verbruggen se convirtió en la gran figura del compromiso al terminar con siete paradas clave. Su intervención más excelsa llegó ya avanzado el tiempo añadido, cuando se mantuvo firme en su primer palo para desviar un peligroso disparo de Jeremy Doku.

Cerca del final, Jack Hinshelwood estuvo a punto de sentenciar el pleito con una delicada vaselina sobre Donnarumma que terminó impactando en el lateral de la red; no obstante, el marcador no se movería más.

Jugadores de Manchester City lamentandose l AP