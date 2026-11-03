Raphinha celebra con jugadores del Barcelona el 2 a 0 ante el Aston Villa | AP

El equipo de Hansi Flick empieza a remontar terreno en todas las competencias, después de sus dos tropiezos seguidos

El Barcelona volvió a sonreír en la Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó 3-0 al Aston Villa en el Spotify Camp Nou, en un partido donde Lamine Yamal abrió el camino y Raphinha sentenció con un doblete durante el segundo tiempo.

Los blaugranas necesitaban una respuesta en el torneo europeo después de caer ante el PSG y, aunque enfrente tuvieron a un rival que llegaba con paso perfecto en la competición, encontraron la contundencia necesaria para quedarse con los tres puntos y cortar el buen momento de los ingleses.

Lamine Yamal aprovechó un error y adelantó al Barcelona

El encuentro comenzó con intensidad y el Barcelona encontró pronto la recompensa a su presión. Al minuto 7, Pau Torres cometió un error en la salida del Aston Villa y Lamine Yamal aprovechó la equivocación para recuperar el balón y definir ante la portería rival. Así llegó el 1-0 que encendió el Spotify Camp Nou.

El tanto obligó al equipo de Unai Emery a modificar su planteamiento. El conjunto inglés buscó reaccionar y encontró algunas oportunidades para acercarse al arco de Joan García, pero no consiguió capitalizarlas. El Barcelona, por su parte, mantuvo la presión y buscó ampliar la ventaja antes del descanso.

Lamine Yamal pone al frente al Barcelona ante el Aston Villa | AP

Raphinha apareció en el complemento y sentenció la goleada

En la segunda mitad, el equipo de Flick volvió a golpear. Al minuto 52, Raphinha sacó un disparo que terminó desviado y dejó sin opciones al guardameta del Aston Villa para colocar el 2-0 en el marcador.

El brasileño volvió a hacerse presente al 64'. Después de una gran asistencia de João Cancelo, Raphinha definió para firmar su doblete y establecer el 3-0 definitivo. Con la ventaja de tres goles, el Barcelona administró el cierre del encuentro y evitó que los visitantes encontraran una oportunidad para meterse nuevamente en el partido.

Raphinha definiendo ante el Aston Villa para marcar el 3 a 0 para el Barcelona | AP