El Barcelona volvió a sonreír en la Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó 3-0 al Aston Villa en el Spotify Camp Nou, en un partido donde Lamine Yamal abrió el camino y Raphinha sentenció con un doblete durante el segundo tiempo.
Los blaugranas necesitaban una respuesta en el torneo europeo después de caer ante el PSG y, aunque enfrente tuvieron a un rival que llegaba con paso perfecto en la competición, encontraron la contundencia necesaria para quedarse con los tres puntos y cortar el buen momento de los ingleses.
Lamine Yamal aprovechó un error y adelantó al Barcelona
El encuentro comenzó con intensidad y el Barcelona encontró pronto la recompensa a su presión. Al minuto 7, Pau Torres cometió un error en la salida del Aston Villa y Lamine Yamal aprovechó la equivocación para recuperar el balón y definir ante la portería rival. Así llegó el 1-0 que encendió el Spotify Camp Nou.
El tanto obligó al equipo de Unai Emery a modificar su planteamiento. El conjunto inglés buscó reaccionar y encontró algunas oportunidades para acercarse al arco de Joan García, pero no consiguió capitalizarlas. El Barcelona, por su parte, mantuvo la presión y buscó ampliar la ventaja antes del descanso.
Raphinha apareció en el complemento y sentenció la goleada
En la segunda mitad, el equipo de Flick volvió a golpear. Al minuto 52, Raphinha sacó un disparo que terminó desviado y dejó sin opciones al guardameta del Aston Villa para colocar el 2-0 en el marcador.
El brasileño volvió a hacerse presente al 64'. Después de una gran asistencia de João Cancelo, Raphinha definió para firmar su doblete y establecer el 3-0 definitivo. Con la ventaja de tres goles, el Barcelona administró el cierre del encuentro y evitó que los visitantes encontraran una oportunidad para meterse nuevamente en el partido.
El Aston Villa intentó responder, pero se encontró con un Barcelona que supo controlar el trámite y proteger su ventaja. De esta manera, los blaugranas sumaron una victoria importante en la cuarta jornada de la fase de liga, mientras que el equipo de Unai Emery sufrió su primera derrota en la Champions League 2026-27.