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Barcelona vs Aston Villa EN VIVO Champions League J4 l Resultados, goles y estadísticas
Emiliano Cárdenas
08:23 - 3 de noviembre de 2026
Actualizado a 08:29 - 3 de noviembre de 2026
El conjunto blaugrana recibirá a los Villanos en la Jornada 4 del torneo más importante de clubes en Europa
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Barcelona recibirá al Aston Villa este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro podrá seguirse por TNT Sports y HBO Max, en un duelo donde los ingleses buscarán mantener su paso perfecto y los azulgranas intentarán acercarse a los primeros puestos de la clasificación.
El Aston Villa llegará a territorio catalán ubicado en la segunda posición de la tabla general con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. El conjunto inglés es uno de los equipos que mantienen una marca perfecta en el certamen continental y buscará extender su racha ante el Barcelona.
Por su parte, el equipo azulgrana ocupa el octavo lugar de la clasificación con seis unidades, luego de conseguir dos triunfos y sufrir una derrota. Su único descalabro en la competición llegó frente al Paris Saint-Germain, equipo que se impuso por marcador de 4-2.