Barcelona vs Aston Villa EN VIVO Champions League J4 l Resultados, goles y estadísticas

Barcelona recibirá al Aston Villa este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro podrá seguirse por TNT Sports y HBO Max, en un duelo donde los ingleses buscarán mantener su paso perfecto y los azulgranas intentarán acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

El Aston Villa llegará a territorio catalán ubicado en la segunda posición de la tabla general con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. El conjunto inglés es uno de los equipos que mantienen una marca perfecta en el certamen continental y buscará extender su racha ante el Barcelona.