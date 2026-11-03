Borussia Dortmund recibe al Real Betis en la cuarta fecha de la Champions League. El duelo podrás seguirlo este 4 de noviembre en punto de las 14:00hrs, tiempo del centro de México, a través de HBO Max y TNT Sports.
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¿Cómo llegan?
Los alemanes llegan a esta cita con argumentos para pensar en un resultado positivo. Bajo la dirección de Niko Kovač, los alemanes han conseguido dos victorias en sus primeras tres presentaciones europeas: superaron 3-2 al Villarreal y 2-1 al Sabah, aunque sufrieron una derrota por la mínima diferencia frente al Bodø/Glimt.
Con seis puntos, el equipo ocupa la parte media de la clasificación y sabe que un triunfo en casa podría acercarlo a los primeros puestos de la fase liga; pero, la derrota también podría provocar s¡un descenso de posiciones.
El Real Betis, dirigido por el experimentado Manuel Pellegrini, suma nueve unidades después de conseguir tres triunfos consecutivos: venció 3-2 al Lille como visitante, derrotó por el mismo marcador al Porto y posteriormente superó 1-0 al Feyenoord.
Uno de los principales atractivos estará en el enfrentamiento entre dos propuestas futbolísticas. Dortmund buscará aprovechar su velocidad, intensidad y capacidad ofensiva, con Serhou Guirassy como una de sus principales referencias en ataque.
El delantero ha sido determinante en el torneo y su capacidad para encontrar espacios puede convertirse en un problema para la defensa española. Betis, por su parte, intentará manejar los tiempos mediante la posesión y el talento de futbolistas como Isco, Antony y Pablo Fornals, quienes pueden marcar diferencias en los últimos metros.
¿Cuál es el historial?
En cuanto a los antecedentes, este partido tendrá un carácter especial porque será el primer enfrentamiento oficial entre Borussia Dortmund y Real Betis. Su único antecedente registrado fue un encuentro amistoso con un 2-0 final favorable a los alemanes.
Además, Dortmund cuenta con estadísticas favorables frente a representantes españoles cuando juega en casa: solamente ha perdido cuatro de sus 24 encuentros como local ante clubes de España, con 13 victorias y siete empates.
Fecha: 4 de noviembre
Hora: 14:00
Estadio: Signal Iduna Park
Transmisión: HBO Max y TNT Sports