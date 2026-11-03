¿Dónde ver el Borussia Dortmund vs Real Betis? Canales y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Los españoles buscan mantener el invicto en la Liga de Campeones

Borussia Dortmund recibe al Real Betis en la cuarta fecha de la Champions League. El duelo podrás seguirlo este 4 de noviembre en punto de las 14:00hrs, tiempo del centro de México, a través de HBO Max y TNT Sports.

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¿Cómo llegan?

Los alemanes llegan a esta cita con argumentos para pensar en un resultado positivo. Bajo la dirección de Niko Kovač, los alemanes han conseguido dos victorias en sus primeras tres presentaciones europeas: superaron 3-2 al Villarreal y 2-1 al Sabah, aunque sufrieron una derrota por la mínima diferencia frente al Bodø/Glimt.

Con seis puntos, el equipo ocupa la parte media de la clasificación y sabe que un triunfo en casa podría acercarlo a los primeros puestos de la fase liga; pero, la derrota también podría provocar s¡un descenso de posiciones.

Fabio Silva tras anotar con el Borussia Dortmund en Bundesliga | AP

El Real Betis, dirigido por el experimentado Manuel Pellegrini, suma nueve unidades después de conseguir tres triunfos consecutivos: venció 3-2 al Lille como visitante, derrotó por el mismo marcador al Porto y posteriormente superó 1-0 al Feyenoord.

Uno de los principales atractivos estará en el enfrentamiento entre dos propuestas futbolísticas. Dortmund buscará aprovechar su velocidad, intensidad y capacidad ofensiva, con Serhou Guirassy como una de sus principales referencias en ataque.

El delantero ha sido determinante en el torneo y su capacidad para encontrar espacios puede convertirse en un problema para la defensa española. Betis, por su parte, intentará manejar los tiempos mediante la posesión y el talento de futbolistas como Isco, Antony y Pablo Fornals, quienes pueden marcar diferencias en los últimos metros.

Jugadores del Betis celebrando gol de Isco Champions | AP

¿Cuál es el historial?

En cuanto a los antecedentes, este partido tendrá un carácter especial porque será el primer enfrentamiento oficial entre Borussia Dortmund y Real Betis. Su único antecedente registrado fue un encuentro amistoso con un 2-0 final favorable a los alemanes.

Además, Dortmund cuenta con estadísticas favorables frente a representantes españoles cuando juega en casa: solamente ha perdido cuatro de sus 24 encuentros como local ante clubes de España, con 13 victorias y siete empates.

Borussia Dortmund tras derrotar al Sabah FC | AP

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 14:00

Estadio: Signal Iduna Park