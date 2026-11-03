¿Dónde ver Fenerbahce vs Liverpool? Canales y hora del partido de la Jornada 4 de Champions League

Los Reds buscan mantener el paso perfecto en la Liga de Campeones

La Jornada 4 de la UEFA Champions League continúa cuando Fenerbahce reciba al Liverpool este 4 de noviembre desde el Chobani Stadyumu en punto de las 11:45hrs, tiempo del centro de México, por HBO Max o FOX One.

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¿Cómo llegan?

Fenerbahce llega contabilizando una derrota por 6-0 ante Aston Villa y un empate 2-2 frente al Slavia de Praga dejaron sensaciones preocupantes, especialmente por las dificultades defensivas y la incapacidad para conservar ventajas. Con dos puntos después de tres jornadas, sumar en casa se convierte prácticamente en una obligación.

Jugadores de Galatasaray y Fenerbahce en medio de una bronca en el Clásico de Turquía | AFP

Por su parte, el conjunto inglés ha tenido un arranque positivo y presume tres victorias consecutivas en la competición, frente al Atlético de Madrid, LASK y Villarreal.

Su capacidad para generar peligro y encontrar el arco rival ha sido evidente, aunque también ha mostrado algunas fragilidades en defensa. Los seis goles recibidos en sus dos últimos compromisos europeos son una señal de alerta que el cuerpo técnico deberá atender antes de visitar territorio turco.

Liverpool en la tanda de penales vs Chelsea en la Copa de Inglaterra | AP

Uno de los detalles que añade un ingrediente especial al partido es la presencia de Dirk Kuyt al frente de Fenerbahce. El neerlandés, quien asumió como entrenador interino, conoce perfectamente lo que significa defender los colores del Liverpool.

Durante su etapa con los Reds disputó 285 encuentros y consiguió marcar 71 goles. Ahora tendrá que dejar atrás esos recuerdos para intentar construir una estrategia capaz de sorprender al equipo con el que protagonizó importantes capítulos de su carrera.

Cody Gakpo y Virgil van Dijk de Liverpool, celebran el primer gol ante el Chelsea en la Copa de Inglaterra | AP

¿Cuál es el historial entre Fenerbahce y Liverpool?

En el historial entre ambas instituciones no existen enfrentamientos oficiales previos, por lo que el compromiso también servirá para escribir el primer capítulo de una rivalidad europea.

Sin embargo, Liverpool ya conoce las complicaciones que representa jugar en Turquía. Su registro como visitante frente a equipos de ese país refleja seis derrotas, un empate y solamente una victoria en ocho encuentros europeos, una estadística que invita a tomar con seriedad el desafío que representa la visita a Estambul.

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 11:45

Estadio: Chobani Stadyumu