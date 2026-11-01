Arsenal vence al Liverpool en Anfield después de 14 años y toma el liderato de la Premier League

Con un gol de Kai Havertz, los Gunners consiguieron una victoria de 1-0 como visitantes

Arsenal consiguió una victoria histórica al derrotar 1-0 al Liverpool en Anfield, resultado que puso fin a una racha de más de 14 años sin ganar en ese estadio por Premier League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta se impuso gracias a una anotación de Kai Havertz y aprovechó la derrota del Manchester City ante Brighton para convertirse en el nuevo líder del campeonato inglés.

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El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, aunque fueron los visitantes quienes consiguieron adelantarse rápidamente. Al minuto 16, Martin Odegaard presionó la salida del Liverpool y provocó un error de Alisson Becker. La jugada terminó con un centro de Declan Rice desde la banda derecha que Kai Havertz remató en el segundo poste para marcar el único gol del partido.

Liverpool intentó reaccionar antes del descanso y generó oportunidades para igualar el marcador. Alexander Isak tuvo una aproximación que terminó desviada, mientras que Florian Wirtz estuvo cerca de anotar al minuto 39 con un tiro libre que se estrelló en el travesaño. Poco después, Alexis Mac Allister conectó un cabezazo que pasó por encima de la portería defendida por David Raya.

Jurriën Timber, jugador del Arsenal, en festejo tras victoria ante Liverpool | AP

Arsenal resistió los ataques del Liverpool y aseguró la victoria

Durante la segunda mitad, Liverpool tomó el control de la posesión y adelantó sus líneas en busca del empate, pero encontró dificultades para superar el planteamiento defensivo del Arsenal. Al minuto 56, Alexander Isak recibió un pase de Milos Kerkez y consiguió rematar desde un ángulo cerrado, aunque su disparo terminó fuera de la portería.

Los Gunners también generaron oportunidades para ampliar su ventaja mediante contragolpes. Christos Tzolis protagonizó dos aproximaciones importantes: primero intentó habilitar a Martin Odegaard en una jugada que fue interceptada por Jérémy Jacquet y posteriormente realizó un disparo que obligó a Alisson Becker a intervenir para evitar el segundo tanto visitante.

Arsenal vs Liverpool | AP

¿Cuándo fue la última vez que Arsenal ganó en Anfield por Premier League?

Arsenal no conseguía una victoria como visitante ante Liverpool en Premier League desde el 2 de septiembre de 2012, cuando el equipo dirigido por Arsène Wenger se impuso 2-0 con anotaciones de Santi Cazorla y Lukas Podolski. Desde entonces, los londinenses habían acumulado más de 14 años sin conseguir los tres puntos en territorio de los Reds dentro del campeonato inglés.

Con este resultado, Arsenal llegó a 24 puntos y se colocó en el primer lugar de la Premier League, beneficiado también por la derrota de Manchester City frente a Brighton. Por su parte, Liverpool vio interrumpida una racha de cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones y permaneció en la quinta posición con 15 unidades, por detrás del Chelsea.