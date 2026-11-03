Porto recibe a Napoli en la Jornada 4 de la Fase de Liga de Champions League | RÉCORD

Santiago Giménez buscará recuperar ritmo con los Dragones, que necesitan con urgencia sumar de a tres

Llegó la mitad de la Fase de Liga de la Champions League y las luces de emergencia se encienden en varios equipos por la urgencia de sumar puntos. Entre ellos se encuentra Porto, que recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en un juego que podrá seguirse por Fox One y FOX.

Los Dragones son uno de los clubes que hasta ahora siguen sin ganar en el torneo de la UEFA, por lo que necesitan una victoria que los mantenga con esperanza de clasificar a Fase Final. La situación no cambia mucho para el club de la Serie A, que de momento está en zona de Playoffs solo por la diferencia de goles.

Los napolitanos están en el puesto 23 con tres puntos, producto de su victoria 4-3 ante Bodo/Glimt en la más reciente jornada del torneo. Mientras que Porto está en el sitio 34, el antepenúltimo, sin puntos y con una diferencia de -4 goles.

¿Cómo le ha ido a Porto ante Napoli?

El de este miércoles será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos, luego de dos series que protagonizaron en las Temporada 1974-75 y en la 2013-14. En la primera, en la Segunda Ronda de la Copa UEFA, y el conjunto italiano se impuso 1-0 en los dos partidos, para un global 2-0.

Jugadores de Napoli durante su partido contra Juventus en la Serie A | AP

Mientras que hace 12 años se cruzaron en Octavos de Final y Porto se impuso 1-0 en casa con un solitario gol de Jackson Martínez, para luego empatar 2-2 como visitante. Con ello, el conjunto portugués avanzó a Cuartos de Final con el global 3-2 a su favor.

¿Cómo llega Santi Giménez a este partido?

Desde su llegada a Porto, en préstamo procedente de AC Milan, el delantero mexicano Santiago Giménez ha disputado seis partidos, con dos goles solamente. El más reciente fue la semana pasada, en Cuartos de Final de la Copa contra Académico Viseu; fue la primera titularidad del canterano Cruz Azul, quien además disputó los 90 minutos.

Partido de Porto contra PSV en la Jornada 3 de la Champions League | AP