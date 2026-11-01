El defensa mexicano volvió a portar el gafete de capitán, fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo que colocó al Grifo

El Genoa de Johan Vásquez atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada 2026/27 de la Serie A. El conjunto italiano derrotó 2-1 al Lecce en la Jornada 10 y consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato, una racha que le permitió escalar posiciones y tomar distancia de la zona de descenso.

¿Cómo fue la victoria del Genoa ante Lecce?

El defensor mexicano volvió a ser una pieza fundamental para el Grifo. Johan Vásquez arrancó como titular, disputó los 90 minutos y, una vez más, portó el gafete de capitán, consolidándose como uno de los referentes del equipo en el futbol italiano.

Aunque al Genoa suelen complicársele los enfrentamientos ante los clubes de mayor jerarquía de Italia, el equipo ha encontrado regularidad en este tramo de la campaña. Su capacidad para aprovechar las oportunidades y responder en momentos importantes le ha permitido sumar puntos valiosos en la clasificación.

Johan Vásquez celebrando la victoria ante la Juventus en la Serie A | X @GenoaCFC

El conjunto visitante sorprendió desde los primeros minutos y encontró rápidamente la ventaja ante un Lecce que tardó en asentarse sobre el terreno de juego. Milutin Osmajic y Junior Messias fueron los encargados de marcar la diferencia y colocar el 2-0 antes del descanso.

La primera anotación llegó gracias a una gran combinación por el sector izquierdo. Junior Messias apareció para mandar un centro preciso que Osmajic convirtió en gol con un remate colocado, suficiente para abrir el marcador y darle tranquilidad al conjunto genovés.

Posteriormente, al minuto 27, Messias volvió a hacerse presente. Stephan El Shaarawy filtró un pase para el futbolista brasileño, quien dejó atrás al guardameta Wladimiro Falcone y definió para ampliar la ventaja a dos goles. Sin embargo, Lecce reaccionó antes del descanso y encontró el descuento al 40', cuando Youssef Maleh mandó el balón al fondo de las redes.

Para la segunda mitad, el Genoa tuvo que resistir los intentos del conjunto local, que buscó la igualada, pero el equipo de Johan Vásquez consiguió mantener la ventaja hasta el silbatazo final y aseguró tres puntos importantes como visitante.

Johan Vásquez celebrando la victoria ante Juventus con sus compañeros | X @GenoaCFC

Genoa se aleja del descenso y mira hacia arriba

Con este resultado, el Grifo alcanzó los 13 puntos y escaló hasta la undécima posición de la Serie A 2026/27. Las tres victorias consecutivas le permitieron tomar un respiro en la clasificación y alejarse de los últimos lugares.

El panorama comienza a ser más alentador para el equipo genovés, que ahora tiene ocho puntos de ventaja respecto a la zona de descenso. No obstante, todavía necesita mantener su buen paso si pretende meterse en la pelea por los puestos que otorgan boletos a competiciones europeas, de los que actualmente lo separan siete unidades.