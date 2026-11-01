El defensor mexicano fue titular, disputó todo el encuentro y volvió a portar el gafete de capitán en el triunfo 2-1 del Grifo

El Genoa de Johan Vásquez atraviesa un gran momento en la temporada 2026-27 de la Serie A. El conjunto italiano consiguió su tercera victoria consecutiva después de imponerse 2-1 al Lecce como visitante, resultado que le permitió escalar posiciones y tomar distancia de la zona de descenso.

El futbolista mexicano fue una de las piezas importantes del encuentro. Vásquez inició como titular, disputó los 90 minutos y nuevamente tuvo el honor de portar el gafete de capitán, consolidándose como uno de los referentes del equipo en una campaña que comienza a tomar un rumbo positivo.

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Genoa aprovechó los errores del Lecce y consiguió la victoria

El Grifo tuvo un comienzo contundente y encontró la ventaja gracias a dos anotaciones que llegaron durante la primera mitad. El Lecce tuvo dificultades para asentarse en el terreno de juego y el conjunto visitante aprovechó sus oportunidades para tomar el control del marcador.

El primer tanto llegó por conducto de Milutin Osmajic, quien apareció para definir una jugada que comenzó con un servicio de Junior Messias desde el sector izquierdo. El delantero encontró el espacio dentro del área y mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 0-1.

Junior Messias volvió a ser protagonista 17 minutos después. El brasileño recibió un pase filtrado de Stephan El Shaarawy, superó al guardameta Wladimiro Falcone y amplió la ventaja del Genoa con el segundo tanto de la tarde.

Sin embargo, el Lecce no bajó los brazos y consiguió recortar distancias antes del descanso. Al minuto 40, Youssef Maleh apareció para marcar el 1-2 y devolverle la esperanza al conjunto local, que todavía tenía tiempo para buscar la igualada.

Durante la segunda mitad, el Genoa consiguió conservar su ventaja y resistió los intentos del Lecce para rescatar al menos un punto. Finalmente, el marcador no volvió a moverse y el equipo de Johan Vásquez celebró una nueva victoria.

Lecce cae ante Genoa en casa | AP

Johan Vásquez y Genoa se alejan de la zona de descenso

Con este resultado, el Genoa alcanzó los 13 puntos y escaló hasta la undécima posición de la clasificación de la Serie A. La buena racha de tres triunfos consecutivos le permitió tomar un respiro en la lucha por la permanencia y colocarse ocho unidades por encima de la zona de descenso.

Además, el conjunto italiano comienza a mirar hacia la parte alta de la tabla, aunque todavía tiene camino por recorrer, pues se encuentra a siete puntos de los puestos que dan acceso a competiciones europeas.