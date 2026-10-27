Dónde ver Genoa vs Juventus: Canales y hora del partido de la Jornada 9 de la Serie A

Johan Vásquez y los Rojos y Azules vuelven a escena en fecha de media semana

Mexicano en acción; Genoa recibe a la Juventus en la Jornada 9 de la Serie A este 28 de octubre en punto de las 13:45hrs, tiempo del centro de México, desde el Luigi Ferraris y lo podrás seguir a través de ESPN y Disney+.

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¿Cómo llega el Genoa?

Los dirigidos por Daniele De Rossi buscan enracharse con su segunda victoria al hilo por primera vez esta temporada luego de conseguir una importante victoria de 1-0 sobre el Venezia en la pasada fecha.

El conjunto Rossoblú hizo valer su condición de local en un encuentro cerrado en el Stadio Luigi Ferraris y terminaron quedándose con las tres unidades que suma en busca de dejar los últimos puestos de la clasificación.

Genoa vs Venezia Serie A | AP

Johan Vásquez vuelve a escena después de formar parte del once titular en el reciente partido en donde portó el gafete de capitán y disputó todos los minutos para contribuir a que su equipo mantuviera el cero atrás.

Genoa llega a este duelo con siete puntos y colocado en la posición 16 de la tabla, con margen para alejarse de la zona más comprometida, por ahora está a cuatro puntos del último sitio que hoy cae en el Venezia.

Johan Vásquez con el Genoa en 2026 l X:@GenoaCF

¿Cómo llega la Juventus?

Mientras tanto, la Juventus volvió a celebrar luego de superar 2-0 al Lecce, resultado con el que dejó atrás dos tropiezos consecutivos en el campeonato italiano, incluido el duro descalabro por 0-3 frente a la Lazio y pocisionarse en el séptimo sitio con 14 puntos.

La Vechia Signora del Calcio encontró en Douglas Luiz a su principal figura, pues el brasileño participó directamente en los dos goles del encuentro. Y es que, el brasileño apareció con con asistencia y gol.

El mediocampista abrió el camino de la victoria con una asistencia para Weston McKennie y después terminó sellando el triunfo con su gol al minuto 41 para ser suficiente y embolsarse los tres puntos.

Juventus recupera la sonrisa ante Lecce con triunfo 2-0 | AP

Fecha: 28 de octubre

Hora: 13:45

Transmisión: ESPN y Disney+