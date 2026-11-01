¡Boca se quedó con el Superclásico! Venció 1-0 a River Plate en La Bombonera

Con un gol de Lautaro Di Lollo y dos expulsiones del conjunto Millonario, el Xeneize se impuso en una nueva edición del Superclásico argentino

La Bombonera vivió una tarde de fiesta. Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico argentino al derrotar 1-0 a River Plate, en un encuentro marcado por la intensidad, las polémicas arbitrales y las expulsiones que condicionaron el desarrollo del partido. Lautaro Di Lollo fue el encargado de marcar el único tanto de la tarde y darle una victoria especial al conjunto Xeneize.

Desde los primeros minutos, el encuentro tuvo emociones y una jugada que cambió por completo el panorama. River Plate se quedó con diez futbolistas antes de cumplirse el primer cuarto de hora, situación que Boca aprovechó para tomar el control del balón y comenzar a generar peligro sobre el arco visitante.

Martínez Quarta dejó a River con diez jugadores

La primera gran polémica llegó al minuto 10, cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una infracción sobre Miguel Merentiel. El defensor cortó una oportunidad manifiesta de gol y, después de la revisión en el VAR, el árbitro Nicolás Ramírez decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

River Plate se queda con uno menos en el Clásico ante Boca | AP

La expulsión obligó a Leonardo Ponzio a modificar su planteamiento y reorganizar la defensa. River tuvo que sacrificar a Lucas Beltrán para darle ingreso a Lautaro Rivero, con la intención de cubrir el espacio que había dejado Martínez Quarta.

Boca encontró en la superioridad numérica una oportunidad para adelantar sus líneas y presionar en campo contrario. Leandro Paredes y compañía comenzaron a mover el balón en busca de espacios, mientras River intentaba resistir los embates de su rival.

La recompensa para el Xeneize llegó al minuto 27. Después de un tiro de esquina cobrado por Sebastián Villa, Lautaro Di Lollo apareció dentro del área y conectó un remate de cabeza que venció al guardameta Santiago Beltrán. La Bombonera explotó con el 1-0 y el defensor se convirtió en el protagonista de la tarde.

Boca Juniors celebra el gol ante River Plate en la Bombonera | AP

Dos expulsiones y una victoria para Boca

Para el complemento, River intentó mantenerse con vida en el partido, pese a la desventaja numérica. Boca tuvo espacios para buscar el segundo tanto, pero no consiguió aprovechar sus oportunidades para sentenciar el encuentro.

El panorama se complicó todavía más para el Millonario al minuto 79, cuando Gonzalo Montiel también recibió la tarjeta roja. De esta manera, el conjunto visitante terminó con nueve futbolistas y con una tarea todavía más complicada para intentar rescatar el empate.

Gonzalo Montiel fue expulsado en el Clásico ante Boca Juniors | AP