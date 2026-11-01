Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Primera División Argentina Jornada 15: Transmisión, goles y resultado

La Bombonera será el escenario de una nueva batalla entre los dos equipos más populares de Argentina. Boca Juniors buscará hacer valer su localía y quedarse con un triunfo que le permita consolidarse en la parte alta del Grupo A, mientras que River Plate intentará arruinarle la fiesta a su máximo rival y llevarse tres puntos de una de las canchas más complicadas del futbol sudamericano.

Los Xeneizes llegan motivados después de conseguir una victoria por la mínima diferencia frente a Independiente, resultado que les permitió alcanzar las 27 unidades y colocarse en el tercer puesto de su sector.

Del otro lado, el conjunto Millonario también llega con confianza tras derrotar 1-0 a Racing, por lo que buscará mantener el buen paso en territorio enemigo.

La rivalidad tendrá un ingrediente especial, pues Boca intentará repetir lo conseguido en el enfrentamiento más reciente, cuando derrotó 1-0 a River Plate el pasado 19 de abril de 2026, en el Estadio Monumental. Ahora, los dirigidos por sus respectivos entrenadores tendrán una nueva oportunidad de imponerse en un duelo que representa mucho más que tres puntos.