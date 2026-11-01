Tras karaoke y alcohol el atacante estará fuera por tiempo indefinido

Jack Grealish vuelve a estar en el centro de la polémica. El futbolista inglés fue apartado de la convocatoria del Everton para el partido de Copa de la Liga ante Newcastle United, luego de presuntamente incumplir el código de disciplina del club tras pasar dos noches consecutivas de fiesta, en las que habría consumido bebidas alcohólicas.

¿Por qué Jack Grealish fue castigado por el Everton?

El delantero de 31 años, quien se encuentra cedido por el Manchester City hasta el final de la temporada, no pudo ser considerado para el compromiso del jueves pasado debido a una decisión disciplinaria de los Toffees. Hasta el momento, Grealish ha disputado cinco encuentros desde su llegada al conjunto de Liverpool.

De acuerdo con información publicada este domingo por el diario británico 'The Sun', los hechos ocurrieron después de que el atacante asistiera a los Pride of Britain Awards, celebrados en Londres el lunes 19 de octubre. Tras la ceremonia, el inglés acudió a un establecimiento de karaoke acompañado de varios amigos, donde permaneció hasta altas horas de la madrugada y presuntamente consumió alcohol.

Sin embargo, la salida nocturna no terminó ahí. A pesar de presentarse al entrenamiento del Everton durante la mañana siguiente, Grealish habría vuelto a salir por la noche. En esta ocasión fue visto en un pub de Wilmslow, acompañado por algunos compañeros de vestuario, entre ellos Jordan Pickford y Tyler Dibling, además de Kyle Walker, antiguo compañero suyo en el Manchester City y la selección inglesa.

Jack Grealish, festejando su gol

La decisión del Everton de dejar fuera al atacante respondió a una presunta infracción del reglamento interno del equipo. Aunque el club no detalló públicamente los acontecimientos que derivaron en el castigo, confirmó que el jugador había incumplido el código de disciplina de la institución.

Esta situación vuelve a colocar a Grealish bajo los reflectores por motivos extracancha, pues el internacional inglés cuenta con antecedentes de episodios relacionados con sus salidas nocturnas y su consumo de alcohol, situaciones que en distintas ocasiones generaron controversia en el futbol británico.

Jack Grealish en un partido de Inglaterra | AP

De figura del Manchester City a una nueva polémica

La etapa de Grealish con el Manchester City también estuvo marcada por cuestionamientos sobre su rendimiento y comportamiento fuera del terreno de juego. Durante su estancia en el equipo dirigido por Pep Guardiola, perdió protagonismo y terminó saliendo cedido, mientras que su situación deportiva también lo alejó de las convocatorias de la selección de Inglaterra.

El Everton representaba una oportunidad para recuperar continuidad y protagonismo en su carrera; sin embargo, este nuevo episodio disciplinario vuelve a poner en duda su compromiso con el equipo y complica su intento por recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas ingleses más reconocidos.