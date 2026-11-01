El sitio web del conjunto paulista fue víctima de un ciberataque en el que se publicó un comunicado falso

Lionel Messi fue protagonista de una noticia falsa que sorprendió a los aficionados del Corinthians, luego de que la página oficial del conjunto brasileño publicara un comunicado en el que anunciaba el supuesto fichaje del futbolista argentino para la temporada 2027. Sin embargo, horas después se confirmó que la información había sido difundida por piratas informáticos que vulneraron el portal del club.

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Durante la madrugada del sábado, los seguidores del Timão encontraron en el sitio institucional un extenso anuncio sobre la presunta incorporación del actual jugador del Inter Miami. La publicación incluía detalles sobre las condiciones económicas de la operación y los mecanismos financieros que supuestamente permitirían concretar la llegada del campeón del mundo.

El comunicado falso también contenía declaraciones inventadas de Lionel Messi, en las que el delantero expresaba su entusiasmo por jugar en el futbol brasileño. Tras detectar la publicación, los responsables de la plataforma retiraron el contenido y suspendieron temporalmente el acceso al portal para investigar lo sucedido.

Lionel Messi en la MLS | AP

Corinthians confirma hackeo de su página oficial por falso fichaje de Messi

Horas después del incidente, Corinthians reconoció oficialmente que su sitio web había sido víctima de un ciberataque. La institución explicó que su equipo de tecnología actuó para contener la intrusión y evitar que el problema provocara mayores afectaciones en sus sistemas digitales.

El conjunto paulista también aseguró que no se comprometió información confidencial ni se registraron pérdidas económicas como consecuencia del ataque. Como medida preventiva, la directiva decidió reforzar sus protocolos de seguridad y mantener temporalmente fuera de servicio tanto su página institucional como el sitio del Neo Química Arena.

Lionel Messi tras caer con Inter de Miami en la MLS | AP

Corinthians sufre ciberataque en medio de problemas deportivos

El incidente ocurrió poco después de que Corinthians consiguiera una victoria de 2-0 sobre Mirassol, correspondiente a la Jornada 33 del Campeonato Brasileño. A pesar de sumar tres puntos, el conjunto paulista atraviesa una situación complicada en la clasificación y permanece involucrado en la lucha por evitar el descenso.

El ataque informático también recordó un episodio reciente protagonizado por Palmeiras, histórico rival de Corinthians, cuya página oficial fue vulnerada por piratas informáticos. En aquella ocasión, los responsables publicaron mensajes de burla relacionados con la ausencia de títulos del Mundial de Clubes en el historial del conjunto verdiblanco.