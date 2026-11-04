El guardameta del FC Andorra recibe el respaldo de su vestidor y de figuras del entorno deportivo tras el trágico accidente

El vestidor del FC Andorra rompió el silencio tras la conmoción que sacude al futbol español. El defensa Lautaro Spatz expresó su absoluto respaldo a su compañero Jesús Owono, confirmando que el guardameta se encuentra "profundamente afectado" tras el trágico choque disputado el lunes ante el Tenerife, el cual provocó el posterior fallecimiento del jugador Jesús de Miguel de 30 años, en el hospital el martes por la mañana.

Lautaro Spatz y Mina Bonino defienden a Jesús Owono tras el trágico accidente de futbol

A través de sus redes sociales, Spatz compartió el sentir de la plantilla tras la tragedia vivida en la cancha: "Toda la plantilla del FC Andorra está en estado de shock, devastada y profundamente afectada por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un campo de futbol", expresó el zaguero, haciendo énfasis en que el arquero internacional con Guinea Ecuatorial jamás tuvo la intención de hacer daño. Paralelamente, la policía española abrió una investigación judicial al tratarse de un fallecimiento por causas no naturales.

Declaraciones en historias de Instagram de Mina Bonino y Lautaro Spatz l Captura

Ante los ataques e insultos racistas que obligaron al guardameta a desactivar su cuenta de Instagram, Mina Bonino, esposa del capitán del Real Madrid Fede Valverde, pidió frenar el acoso mediático: "No hay consuelo ni palabras para describir este momento... Él no es un asesino. No nos corresponde a nosotros juzgar a alguien que no tuvo la intención de matar. Cumplirá su castigo y cargará con el peso de la condena social que marcará el resto de su vida, pero aún estamos a tiempo de detener esto y evitar otra muerte".

La plantilla del CD Tenerife asistirá al funeral de Jesús de Miguel

Por su parte, la directiva del CD Tenerife confirmó las acciones que tomará el club tras el lamentable suceso. Rayco García, accionista mayoritario de la institución, informó en el programa 'El Larguero' que toda la plantilla viajará a la península sin excepción para asistir el jueves al funeral de Jesús de Miguel en Navahermosa, Toledo, acompañado por la esposa e hijo de 16 meses del fallecido futbolista.

Jesús de Miguel Alameda, en celebración con Tenerife | AFP