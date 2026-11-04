El conjunto de Estambul consiguió una emocionante victoria por 3-2, en un partido en el que Liverpool estuvo dos veces arriba en el marcador

El infierno de Estambul volvió a hacerse sentir en la Champions League. Fenerbahçe aprovechó el apoyo de su afición para protagonizar una remontada ante Liverpool, al que derrotó 3-2 en un encuentro lleno de emociones que terminó con el invicto de los ingleses en la competición europea.

La noche comenzó con una sorpresa para los locales, pues Trey Nyoni adelantó a los Reds con una volea que terminó desviada por Kojo Oppong. El joven mediocampista de 19 años consiguió así su primer gol en la Champions League y se convirtió en el segundo jugador más joven de Liverpool en marcar en el torneo.

La respuesta turca llegó mediante Mason Greenwood, quien igualó el encuentro con un tiro libre que se desvió en Jeremy Jacquet y terminó superando al guardameta Alisson. El empate encendió todavía más el ambiente en el estadio Şükrü Saracoğlu, donde Fenerbahçe encontró motivos para creer en la remontada.

Fenerbahçe aprovechó los errores defensivos de Liverpool

En la segunda mitad, Liverpool volvió a tomar ventaja gracias a Alexander Isak, quien ingresó desde el banquillo y necesitó apenas unos minutos para hacerse presente en el marcador. Al 69, el delantero sueco conectó de cabeza un servicio de Cody Gakpo para colocar el 2-1.

Sin embargo, la alegría visitante duró muy poco. Apenas cuatro minutos después, Archie Brown apareció sin marca para empujar el balón a las redes y establecer nuevamente la igualdad, antes de que Vedat Muriqi sentenciara la remontada al minuto 79 con un potente remate de cabeza.

Treymaurice Nyoni festeja gol con Liverpool | AP

La victoria modificó por completo el panorama de ambos equipos en la clasificación. Liverpool perdió su paso perfecto y cayó al quinto puesto con nueve puntos, mientras que Fenerbahçe llegó a cinco unidades y escaló hasta la posición 19, manteniéndose en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuáles son los próximos partidos de Liverpool y Fenerbahçe?

Jugadores de Fenerbahçe celebran uno de los goles ante Liverpool | AP