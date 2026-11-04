El delantero británico apareció en el momento que más lo necesitaba su equipo con una extraordinaria definición

Apareció y evitó la tragedia griega. Si algo no se puede negar, es que Jude Bellingham es un jugador determinante en las fila de Real Madrid y este miércoles, en la visita a AEK Atenas en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League, el inglés se lució con un golazo de taquito. Con ello, puso el empate parcial en el Estadio Agia Sofía.

El equipo local comenzó mejor el partido y después de un par de intervenciones de Thibaut Courtois, abrió el marcador al minuto 12 con un gran zurdazo de Aboubakary Koita. Sin embargo, tras ello no pudieron ampliar el marcador y de la mano de Bellingham, los Merengues tomaron aire para mantenerse en la pelea.

El inglés anotó al minuto 28 tras un disparo desviado de Vinicius Jr, pero el tanto no subió al marcador por un fuera de lugar sancionado por el VAR. No fue problema para Bellingham, que cuatro minutos más tarde finalmente firmó el 1-1, cuando un centro raso de Marc Cucurella le quedó retrasado y como recurso jaló el balón con el talón por detrás de él, para enviarlo al fondo de la red.

Tras dicha acción Real Madrid estuvo cerca de la remontada, con un disparo de Vinicius que Alberto Brignoli detuvo con una pierna al 42'. Incluso aunque el esférico hubiera cruzado la meta, el tanto no habría subido al marcador porque se sancionó fuera de lugar del brasileño y con ello el partido se fue 1-1 al descanso.

Mbappé y Valverde concretaron la remontada

La segunda mitad tuvo un guión muy similar a la primera. Después de casi 20 minutos sin un dominio claro por parte de ninguno de los dos, AEK empezó a crecer de nuevo en el terreno de juego y al 75' Stavro Pilo puso el 2-1. Pero la respuesta fue inmediata, con el tanto de Kylian Mbappé tres minutos más tarde.

El mismo francés estuvo cerca del 3-2, con un disparo al travesaño, previo desvío de Brignoli. Pero no fue lo último para Real Madrid y Federico Valverde, con un zapatazo desde fuera del área, cruzado y totalmente inalcanzable para el guardameta del conjunto griego.

Mbappé en el partido de Real Madrid contra AEK en la Champions League | AP

¿Cuándo juegan de nuevo Real Madrid y AEK?

Con este triunfo, los Merengues llegó a 12 puntos y es sublíder, por la diferencia de goles con PSG. Su juego en la Jornada 5 será en casa contra PSV el 24 de noviembre, previo a lo cual en LaLiga visitará a Valencia y recibirá a Celta de Vigo, el sábado 7 y el sábado 21, respectivamente.

En cuanto a AEK, con la derrota se quedó en el sitio 30 con solo tres unidades, lejos de zona de clasificación a Playoffs. Su siguiente juego será como visitante contra Como 1907 también el 24 de noviembre. Antes de dicho compromiso, en la Superliga de Grecia, se medirá ante Levadiakos en casa y contra Kalamata FC de visita, el domingo 8 y sábado 21, respectivamente.