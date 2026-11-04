El volante mexicano se perderá el duelo ante Borussia Dortmund por problemas físicos

Por tercer partido consecutivo de Champions League, Álvaro Fidalgo se quedará sin ver acción. El volante mexicanos sigue perdiendo protagonismo con el Real Betis aunque esta vez, se da por una cuestión física.

Betis quiere seguir invicto

Betis llega a la Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League con paso perfecto. El cuadro sevillano suma tres victorias en el arranque del torneo internacional, luego de haber vencido a Lillie, Porto y Feyenoord. Ahora, Betis se medirá ante Borussia Dortmund buscando mantenerse en la parte alta de la tabla.

En los tres partidos previos, Álvaro Fidalgo ha tenido muy poca participación. El exfutbolsita del América entró de cambio en el partido ante Lille y disputó 29 minutos, mientras que en los siguientes dos juegos se quedó los 90 minutos en la banca

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

Fidalgo fuera de la convocatoria

Ahora, ante el juego ante Borussia Dortmund el volante mexicano ni siquiera hará el viaje a Alemania. El equipo verdiblanco anunció a través de sus redes sociales que Fidalgo quedó fuera de la convocatoria.

“Finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico”, escribió el cuadro bético. Aunque no se especificó su enfermedad, se espera que no sea algo serio y pueda regresar para el siguiente juego de Liga.

Fidalgo sin minutos con Betis

Más allá de haber quedado fuera de la convocatoria del partido de Champions League, el futbolista naturalizado mexicano ha sido relegado en el equipo de Manuel Pellegrini. De 15 partidos posibles, Fidalgo sólo ha visto actividad en cinco de ellos y solo acumula 95 minutos disputados en todas las competencias.

Pese a haber tenido muy poca actividad, el seleccionado mexicano presume de haber tenido minutos en dos de los partidos más complicados de Betis en lo que va de temporada pues entró de cambio tanto contra Real Madrid, como contra Barcelona.