¡Crece el hospital! Rodri se suma a la lista de lesionados de Barcelona, ¿qué tiene y cuándo volverá a la actividad?

El mediocampista salió con molestias del compromiso ante Aston Villa en Champions League

Barcelona volvió a hilar triunfos consecutivos con la goleada 6-1 ante Alavés en LaLiga y el triunfo 3-0 frente a Aston Villa en Champions League. Sin embargo, el próximo domingo enfrentarán otro desafío grande ante Atlético de Madrid, partido para el cual no contará con Rodri.

El mediocampista fue una de las incorporaciones blaugrana y de inmediato se afianzó como pieza clave para darle equilibrio, pero salió con molestias del juego ante los Villanos y, al menos por ahora, se perderá el juego ante los Colchoneros por una "pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha".

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El conjunto culé le realizó pruebas médicas a Rodri tras sus molestias y este miércoles se confirmó la baja, aunque no hay tiempo de recuperación definido. "Será baja para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid. El plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", se lee en el comunicado.

Dependiendo del grado, este tipo de lesión puede tardar desde una semana hasta seis meses. En caso de Grado I, es decir, apenas una microrrotura o distensión leve, el tiempo de recuperación no supera las tres semanas, por lo que Rodri podría estar de regreso para finales de noviembre, tras la Fecha FIFA.

Rodri en celebración con Raphinha con Barcelona | AP

¿Quiénes son los lesionados de Barcelona?

Con Rodri ya son siete futbolistas que no están a disposición de Hansi Flick, de los cuales Roony Bardghji es el único que no volverá esta temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior en agosto. Quienes podrían reaparecer ante Atlético son Eric García y Jules Koundé, quienes ya se han ejercitado por separado.

Mientras que Andreas Christenssen, en teoría, está en la etapa final de su recuperación. Por su parte, Dani Olmo y Xavi Espart sí están descartados para el juego en el Metropolitano, el primero con su regreso previsto para finales de noviembre y el segundo para mediados de diciembre.

Jugadores de Barcelona previo a su partido de Champions League | AP

¿Cuándo enfrenta Barcelona a Atlético de Madrid?