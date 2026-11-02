Mbappé, Bellingham, Güler y otros futbolistas merengues convivieron con el pequeño aficionado del Racing de Santander

Lo que comenzó como un momento desafortunado terminó con una sonrisa para Máximo. Después de recibir accidentalmente un balonazo de Aurélien Tchouaméni durante el partido entre Real Madrid y Racing de Santander, el pequeño aficionado tuvo la oportunidad de conocer de cerca a varias de las estrellas del conjunto merengue.

Tras el silbatazo final en El Sardinero, el niño y su padre pudieron acercarse a los futbolistas madridistas, quienes tuvieron un gran detalle con él. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler y otros integrantes de la plantilla se tomaron fotografías con Máximo, convirtiendo el susto que vivió durante el encuentro en una experiencia que difícilmente olvidará.

Bellingham preguntó cómo se encontraba Máximo

Uno de los momentos más especiales fue cuando Jude Bellingham se acercó al pequeño y recordó entre risas el potente disparo de su compañero francés.

"¡Madre mía, el disparo de Tchouaméni! ¿Está todo bien, verdad?", comentó el mediocampista inglés al encontrarse con Máximo.

Por su parte, Kylian Mbappé también se acercó para comprobar que el niño estuviera bien e incluso bromeó sobre la puntería de Tchouaméni. El propio francés también tuvo un gesto especial: le pidió disculpas, le firmó su camiseta y le regaló su playera del Real Madrid.

Mbappé pone a ganar al Real Madrid con un gol de penal ante el Racing | AP

Máximo y su papá terminaron con un '¡Hala Madrid!'

La convivencia dejó varias fotografías, sonrisas y un jersey firmado de Tchouaméni, pero también una escena que llamó la atención de los aficionados. Aunque Máximo acudió al estadio con el jersey del Racing de Santander, tanto él como su padre demostraron el cariño que tienen por el conjunto blanco.

Al finalizar el encuentro con los futbolistas, ambos cerraron su video con un contundente "¡Hala Madrid!", después de vivir una tarde muy especial junto a sus ídolos.