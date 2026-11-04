El excandidato a la presidencia le exigió al tenista intervenir ante la posible llegada de capital privado al club

El entorno del Real Madrid vivió un fuerte impacto institucional tras el anuncio de la incorporación de Rafael Nadal a la Junta Directiva del club. Ante esta decisión, Enrique Riquelme, quien fuera rival de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del pasado mes de junio, envió un mensaje público al ex tenista para felicitarlo, pero también para solicitarle directamente su ayuda desde dentro de la cúpula blanca con el objetivo de “evitar la venta del club”, dignificar el papel de los socios y exigir mayor transparencia.

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El mensaje de Enrique Riquelme a Rafa Nadal

A través de una carta pública, el empresario alicantino apeló a la relación personal y futbol que mantiene con el ganador de 22 Grand Slams: "Querido Rafa, es una alegría tener a alguien como tú en el Real Madrid. Íntegro, leal y gran madridista. Contigo el Madrid gana y, como hemos comentado en varias ocasiones, siempre, Primero el Madrid", comenzó el texto.

Enrique Riquelme | IG @enriqueriquelmev

Posteriormente, Riquelme trasladó la agenda de su plataforma de socios y le hizo un llamado directo al balear: "Seguro que tú nos ayudas a evitar la venta del club, dignificar ser socio del Real Madrid y evitar las irregularidades que viven miles de socios, logrando más transparencia y democracia... Con ganas de invitarte a que conozcas las inquietudes y los problemas de los socios. Ahora tú puedes hacer mucho por los socios desde dentro. Confiamos en ti. Gran abrazo, amigo. ¡Hala Madrid!".

¿Por qué piden a Rafa Nadal evitar la venta del club y cuál es su relación con Riquelme?

La propuesta para nombrar a Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios el próximo 21 de noviembre. La advertencia sobre “evitar la venta del club” alude directamente al plan de reordenación societaria que analiza la institución para dar entrada a capital privado, uno de los puntos centrales de la campaña de Riquelme frente a Florentino Pérez, quien revalidó su mandato con el 65% de los sufragios.

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