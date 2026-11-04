Rafael Nadal da un nuevo paso en su carrera y se une al equipo de Florentino Pérez en el Real Madrid

El ganador de 22 títulos de Grand Slam aceptó la propuesta para incorporarse a la Junta Directiva del conjunto merengue; su nombramiento deberá ser ratificado el próximo 21 de noviembre

Rafael Nadal comenzará una nueva etapa en su relación con el Real Madrid, pero esta vez lejos de las canchas de tenis. El histórico deportista español fue propuesto para integrarse a la Junta Directiva del conjunto blanco, una invitación que aceptó con entusiasmo y que lo acerca a la estructura dirigencial del club.

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La decisión fue anunciada este miércoles 4 de noviembre, después de una reunión de la Junta Directiva encabezada por Florentino Pérez. El nombramiento del extenista deberá someterse a la ratificación de la Asamblea General de Socios Compromisarios, programada para el próximo 21 de noviembre.

Nadal no ocultó su emoción por esta nueva responsabilidad y agradeció públicamente al presidente madridista por tomarlo en cuenta. "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", expresó el español a través de sus redes sociales.

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¿Por qué Rafael Nadal fue elegido para la directiva del Real Madrid?

La incorporación del extenista representa un reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su estrecha relación con la institución merengue, de la que es socio de honor. El propio Real Madrid destacó sus cualidades personales, entre ellas la humildad, el sacrificio, la competitividad y el respeto hacia sus rivales.

El palmarés de Nadal respalda su reconocimiento internacional: conquistó 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España. Además, alcanzó el número uno del ranking mundial, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia del tenis.

Nadal y Florentino Pérez | REAL MADRID

¿Rafael Nadal podría convertirse en presidente del Real Madrid?

La llegada de Nadal a la estructura directiva también vuelve a despertar las especulaciones sobre una posible participación más importante en el futuro del club.

Rafael Nadal derrotó a Federer en el duelo de Semifinal en el Abierto de Australia. FOTO: EFE