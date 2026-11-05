El defensor de Cruz Azul regresará al Tri tras ausentarse por una lesión en el tobillo

Jesús Orozco Chiquete apunta a volver a la Selección Mexicana luego de haber quedado fuera de la pasada Copa del Mundo por lesión. El defensor de Cruz Azul ha mantenido un alto nivel en la Liga MX y ahora todo parece indicar que Rafael Márquez confiará en el central para disputar la doble cartelera de noviembre frente a Jamaica.

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El nivel actual de Chiquete

Durante el Apertura 2026, Orozco Chiquete ha recuperado protagonismo con Cruz Azul y se ha convertido en uno de los elementos habituales de la defensa bajo la dirección técnica de Joel Huiqui. Su desempeño en la zaga ha contribuido al funcionamiento del equipo cementero, que se mantiene como líder de la clasificación general.

Esta temporada, el zaguero ya disputó 13 de los 15 partidos posibles de Cruz Azul en el torneo local, jugando el 80% de los partidos como titular. Además, el jugador ya ha colaborado con un anotación, así como con una asistencia.

Jesús Orozco Chiquete celebrando anotación ante América en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Jesús Orozco Chiquete vuelve tras perderse el Mundial 2026

La posible convocatoria de Jesús Orozco Chiquete representa un momento importante en la carrera del futbolista pues, previo a su lesión en la Liguilla del Apertura 2025, el futbolista apuntaba a ser parte de la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El futbolista de 24 años tuvo que trabajar en su rehabilitación para superar la lesión de tobillo que lo apartó de la actividad.

Una vez recuperado, el central comenzó a recuperar minutos y regularidad con Cruz Azul. En el Apertura 2026, su participación ha sido constante, gracias a sus condiciones defensivas, entre las que destacan su capacidad de anticipación, contundencia en los duelos y precisión para iniciar jugadas desde el fondo.

Jesús Orozco Chiquete enfrentando a New York en la Leagues Cup | MEXSPORT

Chiquete competirá por la titularidad en defensa

El futbolista de Cruz Azul tendrá que competir por la titularidad con elementos que cuentan con experiencia en el representativo mayor, como Johan Vásquez, César Montes e incluso Víctor 'Toro' Guzmán.

Hasta el momento, Orozco Chiquete acumula nueve internacionalidades con la Selección Mexicana mayor. Además, formó parte de los equipos que obtuvieron dos títulos en el 2025, en la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro.

Jesús Orozco Chiquete jugando con la Selección Mexicana en amistoso ante Paraguay | MEXSPORT

Otros regresos al Tricolor

Cabe destacar que, Jesús Orozco no sería el único futbolista que regresaría a la Selección Mexicana tras una ausencia prolongada. Además del defensor, se espera que Jesús Manuel 'Tecatito' Corona regrese tras cuatro años de ausencia siendo su vuelta al Tri la más destacada.

Además, jugadores como Rodrigo Huescas y Alexis Vega, también estarían de vuelta. En el caso de Huescas su regreso se destaca pues no juega con la Selección desde su lesión en el 2025 mientras que Vega, sólo quedó fuera de la última convocatoria.