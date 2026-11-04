Alrededor de 15 futbolistas mexicanos militan en el futbol europeo, pero son pocos los que están logrado consolidarse en sus equipos

El futbol mexicano cuenta con alrededor de 15 representantes en Europa durante la temporada 2026-2027; sin embargo, tener presencia en el Viejo Continente no necesariamente significa contar con actividad constante, debido a que entre lesiones, falta de oportunidades y decisiones técnicas, son pocos los jugadores que están teniendo protagonismo.

Uno de los nombres que destaca es Armando León, quien milita en el NK Osijek de Croacia, ya que el mexicano acumula más de mil minutos, cinco goles y una asistencia en 13 partidos, números que lo colocan entre los futbolistas nacionales con mayor participación en el extranjero.

Otro caso es el de Johan Vásquez. El defensor del Genoa suma cerca de 900 minutos y se esta convirtiendo en una pieza importante para su equipo. A la lista también se une Mateo Chávez, quien poco a poco se gana un lugar en el AZ Alkmaar y ya supera los 900 minutos durante la campaña.

Johan Vásquez celebrando la victoria ante la Juventus en la Serie A | X @GenoaCFC

Huescas comienza a recuperar terreno

Rodrigo Huescas es otro futbolista al que habrá que seguir de cerca. Después de atravesar una lesión, el lateral del Copenhague comienza a recuperar actividad y acumula 234 minutos en el torneo.

En contraste, varios mexicanos atraviesan un panorama complicado. Santiago Giménez registra alrededor de 179 minutos en seis partidos con el Porto; Edson Álvarez apenas suma 75 con el West Ham y Obed Vargas tiene 12 minutos con el Atlético de Madrid. Álvaro Fidalgo, por su parte, contabiliza 95 minutos con el Real Betis.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

A ellos se suman las situaciones de Luis Chávez, quien no juega con el Dynamo Moscú desde el 17 de septiembre, todo a punta a que el mediocampista se esta recuperando de una lesión; mientras que Julián Araujo, César Montes y Raúl Jiménez, continuan recuperándose y sin actividad.

También aparecen Patricio Salas, con 95 minutos en el Famalicão, y Alex Padilla, quien únicamente participo en un partido de Copa del Rey con Athletic Bilbao.