El delantero volvió a sumar minutos en campo, pero su actuación no pudo ser redonda en la visita al Roazhon Park

Un primer remate de cabeza descompuesto fue la única acción destacada que tuvo Armando 'Hormiga' González este miércoles 4 de noviembre en su visita a Roazhon Park. El delantero mexicano volvió a la titularidad con Olympiacos, pero poco pudo hacer para romper el empate sin goles ante Rennes en la Jornada 4 de la Europa League.

A pesar de la disposición y energía de González, el funcionamiento en general de su equipo no le permitió tener muchas oportunidades claras frente a la portería. Fue al segundo 47 que llegó su mejor oportunidad, con un centro a la altura del área chica que le quedó retrasado, por lo que aunque acomodó su cuerpo, el remate se fue por encima del arco.

Después de eso, aunque tocó el balón en varias ocasiones y apareció dentro del área, 'Hormiga' no tuvo libertad ni comodidad para romper el empate sin goles. Al final, fue reemplazado al minuto 60 por Roman Yaremchuk, quien tampoco tuvo impacto en el partido, en el cual Rennes terminó dominando sin contundencia.

La polémica arbitral le quita el triunfo a Rennes

A pesar de que el equipo griego tuvo un inicio intenso y buscó tomar la ventaja desde el arranque, con el avanzar de los minutos fueron los locales los que tomaron el control del partido. Rennes fue el equipo que generó las jugadas más claras, pero la polémica arbitral y la actuación de Stefan Ortega les negaron el gol.

Partido de Olympiacos contra Rennes en la Europa League | AP

Fue poco antes del descanso, al minuto 43, que Bruno Onyemaechi desvió hacia su propia portería el esférico en un fallido despeje. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, se sancionó un fuera de lugar de Mousa Al-Tamari y el tanto no subió al marcador, a pesar de los reclamos de los jugadores y la afición local.

Mientras que sobre la compensación, fue Ortega quien firmó el empate 0-0. Tras la recuperación en el límite del área, Valentin Rongier sacó un disparo raso, colocado cerca de la base del poste derecho. No obstante, Ortega se lanzó en toda su longitud y con un manotazo desvió el balón a tiro de esquina.

Olympiacos visitó a Rennes en la Europa League | AP

¿Cuándo juegan de nuevo Olympiacos y Rennes?

Con este resultado, Olympiacos se colocó como líder en solitario con diez puntos, aunque tiene que esperar a que se celebren el resto de los partidos de la jornada. Su próximo juego será ante AC Milan en casa el 26 de noviembre. En el intermedio enfrentará PAOK e Iraklis en liga, el domingo 8 y domingo 22 respectivamente, ambos juegos también como local.

Por su parte, el Rennes quedó en el sitio 12 con seis unidades y visitará a NEC en su siguiente juego del torneo de la UEFA, también el 26 de noviembre. Previo a ello, en la Ligue 1 recibirá a Lille el domingo 8 y luego visitará a Lorient.