El delantero mexicano convivió con jóvenes aficionados que lo esperaron tras la goleada de su equipo y hasta recibió una petición muy especial

El nuevo ídolo. Armando 'Hormiga' González comienza a ganarse el cariño de los aficionados del Olympiacos. El delantero mexicano causó furor entre un grupo de seguidores que lo esperaron a la salida del estadio para conseguir un autógrafo, tomarse una fotografía y convivir unos minutos con él tras la victoria de su equipo en la liga griega.

El atacante volvió a la titularidad en el campeonato local después de varios partidos en la banca y apenas unos días después de marcar el gol del triunfo para el conjunto griego en la Europa League. Sus actuaciones comienzan a llamar la atención de los seguidores, quienes ya lo reconocen por su apodo en español.

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Los fans del Olympiacos ya conocen a la Hormiga González

En videos difundidos por medios griegos se observa al mexicano detenerse para atender a los jóvenes aficionados que se acercaron a él. Mientras firmaba playeras y posaba para las fotografías, los seguidores demostraron su entusiasmo por conocer al goleador.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que varios aficionados prefirieron llamarlo 'Hormiga', su apodo en español, en lugar de utilizar una traducción al griego. La escena reflejó la popularidad que comienza a adquirir el delantero entre los seguidores del Olympiacos.

Incluso, una aficionada se acercó al mexicano y le hizo una petición en español: que anotara un gol en su próximo encuentro, aunque después elevó la exigencia y le pidió marcar un hat-trick.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

¿Cuándo vuelve a jugar la Hormiga González con Olympiacos?

El Olympiacos volverá a la actividad este miércoles en la Copa de Grecia, cuando visite al GS Marko. El encuentro representa una nueva oportunidad para que González sume minutos y mantenga el buen momento que atraviesa desde su anotación en la competición europea.

Después de recuperar protagonismo en la liga y responder con un gol decisivo en la Europa League ante el Sparta, la Hormiga buscará seguir aportando al ataque de su equipo. El recibimiento de los aficionados demuestra que el mexicano comienza a despertar ilusión entre los seguidores del conjunto griego.