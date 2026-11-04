Alarma en la Segunda División de España: Quadri Liameed abandona el campo tras aparatosa patada en la cabeza

El mediocampista del Sabadell sufrió un fuerte impacto accidental de José Corpas

La Segunda División de España volvió a ser escenario de un momento de máxima tensión. Durante el encuentro entre el Albacete y el Sabadell, el futbolista visitante Quadri Liameed encendió las alarmas tras recibir una fuerte patada en la cabeza, un incidente que cobró mayor relevancia mediática debido a la reciente conmoción en el balompié ibérico por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador de Tenerife.

El percance ocurrió sobre el minuto 43 del compromiso de la Liga Hypermotion, cuando el atacante local José Corpas intentó conectar un esférico mediante una volea, elevando la pierna de manera imprudente hasta impactar de lleno en el rostro y la cabeza de Liameed, quien quedó tendido sobre el césped provocando la intervención urgente de los servicios médicos y el ingreso de una ambulancia al campo.

Expulsión directa de José Corpas y el respaldo del Comité Técnico de Árbitros

Tras la gravedad de la acción, el silbante Andrés Fuentes Molina no dudó en mostrar la tarjeta roja directa a José Corpas. Dicha decisión fue respaldada de inmediato por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), organismo que calificó la jugada como un "claro juego brusco grave", argumentando que existió una "patada en la cabeza con fuerza excesiva y riesgo alto de lesión". Pese a ello, el acta arbitral precisó que el contacto se dio en una jugada con el balón en disputa, detalle que evaluará el Comité de Disciplina para definir la sanción.

El Albacete acompaña al jugador y Quadri Liameed recibe el alta médica

En medio de la emergencia, los cuerpos médicos del Albacete, encabezados por el doctor Juan Pérez Martínez, auxiliaron al jugador dentro del vehículo de emergencia durante su traslado al Hospital Santa Cristina, donde también estuvo presente José Antonio Zamora, secretario técnico del club manchego.

Equipo de Albacete reunido l X: @AlbaceteBPSAD