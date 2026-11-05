El emotivo encuentro que llevaría a Alexis Vega de vuelta a la Selección Mexicana

Rafa Márquez y Alexis Vega en las instalaciones de Toluca | TOLUCA

Rafael Márquez visitó Toluca para continuar con su gira por los equipos mexicanos

El posible regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana comienza a tomar fuerza luego de que Rafael Márquez, estratega del combinado nacional, visitara el entrenamiento del Toluca como parte de su gira junto con los equipos de la Liga MX.

La visita de Rafa Márquez a Toluca

El director técnico del Tricolor viajó este miércoles a Toluca como parte de sus últimos detalles antes de anunciar su convocatoria para los partidos de Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica.

El DT fue recibido por por directivos del cuadro escarlata, así como por Antonio Naelson “Sinha”, director deportivo del primer equipo varonil, y Antonio Mohamed, entrenador del club. Rafael Márquez, además, fue acompañado por Duilio Davino y los integrantes del cuerpo técnico, Andrés Guardado, Vidal Paloma y Xavi Calvo.

Directivos de la Selección Mexicana y de Toluca conviviendo en las instalaciones del equipo escarlata | TOLUCA

El encuentro entre Rafa Márquez y Alexis Vega

A través de imágenes difundidas en plataformas digitales, se dio a conocer que además de convivir con los directivos de los Diablos Rojos y presenciar el entrenamiento, el entrenador y también tuvo un momento con Alexis Vega.

La reunión también cobra relevancia por el contexto que rodea al atacante, quien anteriormente manifestó su inconformidad por la falta de oportunidades y minutos de juego con el combinado nacional durante compromisos mundialistas. En sus declaraciones el delantero incluso abrió la posibilidad de no volver al Tri, por lo que el diálogo con el cuerpo técnico podría abrir un nuevo escenario para su futuro internacional.

RÉCORD pudo saber que Vega y Márquez tuvieron una conversación sobre futuro del futbolista con la Selección y se espera que el capitán escarlata aparezca en la siguiente convocatoria del Tri.

Alexis Vega y Jesús Gallardo durante un partido de la Selección Mexicana | MEXSPORT

El encuentro presencial con Alexis Vega podría formar parte de los acercamientos del estratega nacional con diferentes futbolistas que considera para integrar el equipo en los siguientes compromisos internacionales.

Rafael Márquez ha mantenido una postura de apertura respecto a los futbolistas que pueden integrar el representativo nacional. El entrenador ha señalado que las puertas del equipo permanecen abiertas y que las convocatorias deben responder al rendimiento de cada jugador dentro del terreno de juego, así como a las necesidades tácticas del conjunto mexicano.