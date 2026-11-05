Martín Sarrafiore en un partido de Atlante y el Jersey de México | IMAGO7

El mediocampista del Atlante tiene raíces mexicanas y el deseo de vestir la camiseta de la selección

La Selección Mexicana podría sumar un nuevo nombre a sus opciones de cara al futuro, debido a que Martín Sarrafiore, mediocampista argentino del Atlante, tiene posibilidades de representar al Tricolor gracias a sus raíces familiares, pues su madre y su abuela son mexicanas. No obstante, todavía tiene un paso pendiente como es obtener su pasaporte mexicano.

Desde su llegada a los Potros de Hierro, el futbolista fue relacionado con la posibilidad de jugar para México. Incluso, durante la visita de Rafael Márquez al conjunto azulgrana, se pudo observar al Káiser conversar con el mediocampista, quien no oculta su interés por representar al país.

Recientemente, Miguel Herrera también confirmó que Sarrafiore tiene la intención de conseguir su documentación mexicana para poder ser considerado por la Selección lo antes posible, aunque el proceso podría tomar alrededor de 15 días una vez que se realice la solicitud correspondiente, sin embargo la posibilidad de concretarlo podría trasladarse hasta el próximo año.

Martín Sarrafiore celebrando una anotación ante León| MEXSPORT

Sarrafiore está ilusionado con representar a México

En exclusiva con RÉCORD, el futbolista explicó de dónde viene su vínculo con el país, debido a que su abuelo llegó a México para continuar su carrera como futbolista, donde defendió las camisetas de Necaxa y Tampico. Fue entonces cuando conoció a su abuela y posteriormente nació su madre.

Mi mamá es mexicana, mi abuela mexicana. Mi abuelo jugó acá en México, en Necaxa, en Tampico. Conoció a mi abuela y ahí nació mi madre. Así que tengo raíces mexicanas”, compartió.

Martín Sarrafiore durante el Atlas vs Atlante l Mexsport

Además, reveló que su interés por obtener la nacionalidad no es reciente, pues cuando jugaba en Chile investigó por su cuenta los pasos que debía seguir para conseguirla. Aunque aclaró que no ha tenido contacto con integrantes de la Selección Mexicana, dejó en claro que estaría dispuesto a dar el paso si se presenta la oportunidad.

Obviamente que sí. Es un placer y un orgullo para mí. Mi familia es mexicana”, aseguró.

Sarrafiore vive uno de sus mejores momentos con Atlante

El interés por el mediocampista también responde a su rendimiento en el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría, ya que después de su paso por O’Higgins de Chile, Sarrafiore se convirtió en una de las piezas ofensivas del equipo.

En 12 partidos disputados durante el torneo, acumula 929 minutos, tres goles y una asistencia. Además, viene de marcar ante Guadalajara, en un momento en el que comienza a consolidarse como uno de los futbolistas destacados del conjunto azulgrana.

Su etapa en el futbol chileno también dejó buenos números, pues con O’Higgins participó en 11 goles y registró seis asistencias. Ahora, mientras mantiene su buen rendimiento con Atlante, el argentino busca acercarse a otro objetivo como lo es tener la oportunidad de representar a México.