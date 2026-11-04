¿De qué murió Carlos Albert? Esto es lo que se sabe sobre las posibles causas de su fallecimiento

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras la muerte de Albert, a sus 83 años

Carlos Albert Llorente, exfutbolista, seleccionado nacional y periodista deportivo, falleció el pasado 3 de noviembre de 2026 a los 83 años. La noticia generó numerosas muestras de condolencias en el ámbito deportivo, donde construyó una trayectoria que abarcó tanto las canchas de futbol como los medios de comunicación.

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Tras darse a conocer su muerte, una de las principales preguntas fue cuál fue la causa del fallecimiento de Carlos Albert. René Tovar dio a conocer información sobre los problemas de salud que habría enfrentado el comunicador durante la última etapa de su vida.

De acuerdo con lo reportado por Tovar, la última información que se supo del estado de salud de Carlos Albert fue que había padecido Demencia. No obstante, hasta el momento no hay un parte médico o un documento oficial que permita confirmar el diagnóstico y establecerlo como la causa del fallecimiento.

Carlos Albert | CAPTURA

¿Carlos Albert murió por complicaciones de demencia?

Es importante señalar que el demencia es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. En sus etapas avanzadas, también puede comprometer funciones básicas del organismo y aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones que ponen en peligro la vida de los pacientes.

Entre los problemas asociados con las fases más avanzadas de esta enfermedad se encuentra la neumonía por aspiración, que puede presentarse cuando una persona pierde la capacidad de tragar adecuadamente y los alimentos, líquidos o saliva ingresan a las vías respiratorias y llegan a los pulmones.

Asimismo, la inmovilidad y el deterioro general del organismo pueden incrementar el riesgo de infecciones, entre ellas las urinarias, que en determinados casos pueden evolucionar hacia cuadros graves como la sepsis.

Carlos Albert en Puebla | TWITTER @CALBERT57

¿Quién fue Carlos Albert? Su trayectoria como futbolista y periodista deportivo

Carlos Albert Llorente nació el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en una de las figuras de la comunicación deportiva nacional, desarrolló una carrera como futbolista profesional, desempeñándose como defensa central.

Durante su etapa como jugador, defendió los colores de los Rayos del Necaxa entre 1961 y 1971, periodo en el que permaneció durante una década con la institución rojiblanca.

También tuvo participación con la Selección Mexicana. Formó parte del equipo que representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y posteriormente consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, uno de los logros más importantes de su trayectoria como futbolista.

Después de retirarse de las canchas, Carlos Albert trasladó su experiencia y conocimiento del futbol a los medios de comunicación. Su debut ante las cámaras ocurrió en 1978, cuando se incorporó a Imevisión, donde compartió espacios de análisis y debate con periodistas como José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos.

A partir de entonces, desarrolló una carrera periodística de 43 años ininterrumpidos, en la que se distinguió por sus análisis, críticas y comentarios sobre el futbol mexicano y sus protagonistas.