El delantero estrella apunta a jugar un partido oficial por primera vez desde abril

Joao Pedro comienza a dar pasos importantes rumbo a su regreso a las canchas. El bicampeón de goleo de la Liga MX entró en una segunda etapa de recuperación y ya realiza trabajos en campo con balón.

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El atacante brasileño muestra una evolución favorable y, de acuerdo con su progreso, va mejor de lo pronosticado. Aunque todavía no se integra a los entrenamientos futbolísticos grupales ni realiza ejercicios de futbol en conjunto, el hecho de volver a tener contacto con el esférico representa un avance significativo en su rehabilitación.

Cabe recordar que Joao Pedro sufrió ruptura de ligamento cruzado durante un encuentro de pretemporada frente a Gallos Blancos de Querétaro, lesión que lo obligó a pasar por un largo proceso de recuperación.

Joao Pedro, jugador de Atlético San Luis | IMAGO7

En un principio, el tiempo estimado para su regreso era de entre nueve meses y un año; sin embargo, su buena respuesta al tratamiento alimenta la expectativa de que pueda volver antes de ese plazo.

Por ahora, la prioridad será llevar su recuperación sin apresurar los tiempos. Sin embargo, el bicampeón de goleo ya manda señales positivas y en San Luis esperan que su regreso llegue mucho antes de lo imaginado.