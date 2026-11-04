Cuauhtémoc Blanco en su despedida con América en el Clausura 2016 | IMAGO7

El cuadro azulcrema confirmó que su ídolo será parte del juego de leyendas ante el Atlético de Madrid

Cada vez falta menos para que las leyendas del Club América y el Atlético de Madrid se reúnan en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, no obstante, no podría ser una fiesta del todo para el americanismo sin su gran referente, su ‘10’ y su emblema más preciado, Cuauhtémoc Blanco, por lo que en uno de los últimos anuncios del equipo se anunció su participación.

El Cuau se une a Zague, Sambueza, ‘Matador’ Hernández y más

A través de un boletín de prensa el Club América informó que Cuauhtémoc si formara parte de la leyendas que serán los protagonistas para el amistosos contra el cuadro Colchonero, el cual celebrará el aniversario de equipo.

Hay jugadores que trascienden generaciones y se convierten en símbolos de un club. Cuauhtémoc Blanco es uno de ellos. En el año en que el Club América celebra su 110 aniversario, uno de sus máximos referentes volverá a vestir los colores azulcremas para formar parte del encuentro entre las leyendas del América y del Atlético de Madrid”, se lee en el comunicado.

Cuauhtémoc Blanco en su homenaje con América | IMAGO7

Del mismo modo, el propio texto reconoció la trayectoria del 'Cuau' tanto en América como en Selección Mexicana, reiterando su importancia en la participación del evento, más porque el juego será en la cancha de Puebla, hogar de un club al cual también defendió sus colores.

Su participación tendrá un significado especial: además de reencontrarse con la camiseta que lo convirtió en ídolo, Blanco regresará al Estadio Cuauhtémoc, un recinto estrechamente vinculado con su trayectoria futbolística, para compartir nuevamente la cancha con figuras que escribieron capítulos importantes en la historia de ambos clubes”.

Finalmente, el propio boletín se encargó de confirmar que a lo largo de los próximos días se presentarán más sorpresas, invitados y leyendas para el partido en Puebla, el cual está programado para el próximo domingo 15 de noviembre.

¿Qué otras leyendas serán parte del evento?

Pese a que Blanco fue presentado en las últimas horas, la mayoría de los futbolistas ya habían sido presentados a través de una publicación en redes sociales, donde destacan figuras como Luis Roberto Alvez Zague, Adquivaldo Mosquera, Rubens Sambueza, Luis ‘Matador’ Hernández,etc.

Por su parte, el Atleti tampoco dejó nada a la suerte y confirmó la presencia de figuras internacionales de la talla de David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín, Maxi Rodríguez, entre otros.