Dónde ver la Jornada 14 de la Liga Femenil: Días, horarios y duelos clave rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

La última fecha de la fase regular llega con drama en el Grupo B por los boletos a la fase final

Llegó la hora de la verdad con la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil. La fase regular llega a su fin y para no perderte ningún detalle es fundamental recordar que las transmisiones varían según la localía de cada club, sumándose alternativas en televisión de paga, plataformas de streaming y señales abiertas en redes sociales de la liga.

Mientras que en el Grupo A las clasificadas a la fiesta grande ya están totalmente definidas con Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca amarrando su boleto a la Fase Final sin importar los marcadores de esta fecha, el Grupo B promete arder al máximo, pues los puestos de Liguilla aún pueden sufrir modificaciones drásticas según las combinaciones de resultados.

Pumas vs Atlético de San Luis: La batalla crucial del Grupo B por la Liguilla

El duelo entre Pumas y Atlético de San Luis se robará todos los reflectores en el Grupo B por las implicaciones directas en la tabla. Las potosinas ocupan actualmente la tercera posición con 19 puntos, seguidas por las universitarias con 17 unidades. Sin embargo, la amenaza acecha desde atrás, ya que tanto Pachuca como Atlas suman 16 puntos.

Pumas vs Puebla , Apertura 2026 | IMAGO7

En caso de que las Tuzas venzan a Puebla y las Rojinegras hagan lo propio ante Necaxa, ambas llegarían a 19 unidades. Ahí entra la diferencia de goles: Pachuca ostenta un sólido +8 comparado con el -14 del Atlas, por lo que las hidalguenses tienen una oportunidad de oro para meterse a puestos de Liguilla si Pumas deja puntos en el camino o si San Luis cae.

Chivas vs América: El Clásico Nacional paraliza la última jornada

Aunque matemáticamente no alterará el destino de ambas escuadras en la cima del sector, una edición más del Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América se juega por el orgullo y el honor institucional. El Rebaño Sagrado llega con una racha de seis victorias consecutivas y registrando 13 goles en sus últimos cinco compromisos.

Chivas celebra el gol ante Toluca Femenil | IMAGO7

Por su parte, las Águilas del América aterrizan con su contundente ataque que suma 23 goles en sus últimos cinco duelos, presumiendo el tercer mejor rendimiento como visitante del certamen y contando en sus filas con la virtual campeona de goleo, Geyse Ferreira, quien lidera la competencia con 21 anotaciones. Un ingrediente extra es que rojiblancas y azulcremas no registran un solo empate en sus últimos cinco enfrentamientos directos.

FC Juárez vs Rayadas: Prueba de fuego para las Bravas ante las líderes

En el Grupo A, Juárez cerrará la fase regular recibiendo a las potentes Rayadas de Monterrey en un choque de trenes de cara a la Liguilla. Las Bravas, consolidadas como la tercera mejor escuadra como local, acumulan 11 goles anotados en sus pasados cinco encuentros, aunque con el reto defensivo de no mantener su portería en cero durante esa misma cantidad de juegos.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Enfrente tendrán a la plantilla de las Rayadas, el segundo mejor visitante del certamen que presiona con un invicto de nueve partidos consecutivos y 15 goles convertidos en sus últimos cinco compromisos. Un examen de máxima exigencia para la escuadra fronteriza antes de encarar la ronda de eliminación directa.

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