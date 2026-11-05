Los equipos femenil y varonil se reunieron en la cancha del Estadio Banorte

Los clásicos nunca pasan de moda. Luego de un nuevo jersey, artículos conmemorativos, fichajes, despedidas y una colección por el 110 aniversario, el Club América les dio a sus seguidores lo que hacía falta: su foto oficial del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Todos juntos de nuevo en casa

A través de las redes sociales del equipo, los azulcremas presumieron en video y fotografías cómo se vivió el día de la toma de la foto oficial, la cual, como ya se hizo costumbre, reúne a los equipos varonil y femenil, ambos con el jersey conmemorativo por los 110 años del Club América y acompañados de sus respectivos entrenadores, Ángel Villacampa y Guillermo Almada.

Historia, grandeza, legado: Club América. Foto Oficial Apertura 2026”, se lee en la descripción de la publicación, cuya sede fue el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, hogar del 16 veces campeón del balompié mexicano.

Foto oficial del Club América | x:@ClubAmerica

Además de la foto oficial, el día estuvo acompañado de múltiples publicaciones del equipo. En ellas se puede ver la convivencia de los y las futbolistas, además de revelarse que la cita para las fotografías fue desde muy temprano en el Coloso de Santa Úrsula, pues todos los involucrados comenzaron a llegar a partir de las 7:30 a. m.

¿Cómo luce el panorama de ambos equipos?

Con prácticamente todos los festejos por el aniversario del club llegando a su fin, es momento de que ambas escuadras apunten al cierre del torneo, el cual no será sencillo para ninguna de las dos, pues la recta final del Apertura 2026 promete ser una de las más parejas hasta las últimas instancias.

Club América en su foto oficial | x:@ClubAmerica

Empezando por el equipo femenil, las vigentes campeonas de la Liga MX son actualmente líderes del Grupo B. Las ‘Superestrellas’ suman 34 puntos y aseguraron el primer puesto, ya que están por encima de Chivas, que cuenta con 30 unidades y será su rival en la Jornada 14, última del torneo.