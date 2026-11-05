La Selección Mexicana ya tiene a los 21 futbolistas que enfrentarán el torneo a finales rde noviembre

La Selección Mexicana Sub 17 ya tiene definida su convocatoria para disputar la Copa del Mundo de la categoría en Qatar. En este torneo el Tri buscará conquistar su tercer campeonato mundial de la mano del director técnico Jurgen Castañeda y para ello, se dio a conocer la lista de los 21 futbolistas que representarán al Tricolor en el certamen, que se celebrará en Doha del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Uno de los principales focos de atención estará en Da’vian Kimbrough, atacante que pese a contar con también con la nacionalidad estadunidense y que la selección está interesada en él, ha decidido que representará a México en la justa mundialista. El futbolista de Sacramento Republic será una de las alternativas ofensivas del equipo nacional durante la competencia.

También sobresale Juan Carlos Martínez Jr., delantero de Querétaro que ya tuvo participación en la Liga MX con apenas 16 años, así como Matthew Arana, futbolistas cuyo llamado ya había sido adelantado por RÉCORD hace dos semanas.

A estos futbolistas, se suma Santiago Cisneros, mediocampista de León que fue incluido por el diario británico The Guardian entre las 60 mejores promesas del futbol nacidas en 2009.

Da'vian Kimbrough en un partido con la Selección Mexicana sub 15 | IMAGO7

¿Quiénes integran la convocatoria de México para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

La lista de Jurgen Castañeda está conformada por tres porteros, seis defensas, siete mediocampistas y cinco delanteros. El plantel cuenta con representantes de distintos clubes de la Liga MX, además de futbolistas que militan en equipos del extranjero.

Esta es la convocatoria completa de la Selección Mexicana Sub-17 para la Copa del Mundo de Qatar 2026:

Porteros José Corona Rivas (Tijuana).

Marcelo Ávalos Simonardottir (San José Earthquakes).

Johan Cuenca Cuevas (Tigres). Defensas Adonai Valdez Cossio (América)

André Godínez Saucedo (Chivas)

Gerson Gutiérrez Gastélum (Chivas)

Alan Hernández Luna (León)

Dylan Martínez Amezcua (Necaxa)

Álvaro Velázquez Oregel (Monterrey) Mediocampistas Miguel de Jesús Rivera Cárdenas (América)

Ángel Reyes Zapata (Atlético San Luis)

Jesús Orduño Uribe (Tijuana)

Jonathan de la Fuente Trancoso (Colorado Rapids)

Saulo Tejeda Sentíes (Dínamo Zagreb)

Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro)

Santiago Cisneros Andrade (León)

Edy Lugo Berzosa (Monterrey) Delanteros Da’vian Kimbrough (Sacramento Republic)

Matthew Arana Ibarra (Houston Dynamo)

Adán Sánchez Muzquiz (Monterrey)

Fernando Ruiz Campos (Toluca)

Jurgen Castañeda, entrenador de la Selección Sub 17, en un partido de Fuerzas Básicas | IMAGO7

Calendario de México y preparación rumbo al Mundial de Qatar 2026

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo K de la Copa del Mundo Sub-17, donde tendrá como rivales a Rumania, Camerún y Venezuela. El Tricolor comenzará su participación el 21 de noviembre y tendrá tres compromisos en la fase de grupos.

21 de noviembre: México vs. Rumania

24 de noviembre: México vs. Camerún

27 de noviembre: México vs. Venezuela

Como parte de su preparación para el torneo de la FIFA, el equipo nacional realizará una gira por Dubái, donde disputará dos encuentros amistosos antes de trasladarse a Qatar. El primero será frente a Australia, el 10 de noviembre, mientras que el segundo compromiso está programado contra Costa de Marfil, el 14 de noviembre.