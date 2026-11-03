¿En peligro el Mundial Sub-17? Conflicto en Medio Oriente obliga a cambiar calendario de la Copa Asiática

La AFC aplazó la Copa Asiática 2027, que se disputaría en Arabia Saudita, debido a los problemas de seguridad y logística en la región

La tensión en Medio Oriente comienza a tener repercusiones importantes en el deporte internacional. La Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirmó el aplazamiento de la Copa Asiática 2027, que originalmente se celebraría en Arabia Saudita del 7 de enero al 5 de febrero, debido a las complicaciones de seguridad y los problemas logísticos derivados de los recientes acontecimientos en la región.

El certamen ahora se disputará del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028, aunque las nuevas fechas todavía deberán recibir la aprobación de la FIFA. Esta modificación también encendió las alarmas sobre otros compromisos deportivos programados en Medio Oriente, entre ellos la Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026, que tiene previsto comenzar el próximo 19 de noviembre.

¿Por qué se aplazó la Copa Asiática 2027?

A través de un comunicado, la AFC explicó que la decisión se tomó después de mantener conversaciones con el comité organizador local y la Federación de Futbol de Arabia Saudita, debido a las circunstancias excepcionales que atraviesa la región.

El organismo señaló que los acontecimientos recientes han generado importantes dificultades logísticas e interrupciones en los viajes, por lo que consideró necesario modificar el calendario para garantizar las condiciones adecuadas para las selecciones participantes, los aficionados y los demás involucrados.

Copa Asiática: Así se jugarán las Semifinales del torneo | AP

La situación de seguridad se ha deteriorado tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de los ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra territorio saudí.

Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre, cuando el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad fue blanco de ataques que dejaron víctimas mortales y cientos de heridos. De acuerdo con reportes de Reuters, las afectaciones también provocaron importantes cancelaciones de vuelos comerciales.

La crisis no solamente ha impactado al futbol. Otros eventos deportivos internacionales también han sufrido modificaciones en sus planes de organización y celebración ante las dificultades que atraviesa la región.

Copa Asiática: Así se jugarán las Semifinales del torneo | AP

¿Está en riesgo el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

Uno de los torneos que ahora genera interrogantes es la Copa Mundial Sub-17, que tendrá como sede a Qatar y reunirá a 48 selecciones nacionales.

La competencia está programada del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 y contará con 104 partidos. Los encuentros se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone, mientras que la final está prevista en el Estadio Internacional Khalifa.

Aunque el aplazamiento de la Copa Asiática representa un antecedente importante sobre las dificultades que enfrenta la organización de eventos deportivos en Medio Oriente, hasta el momento no existe un anuncio oficial de la FIFA que indique una modificación en las fechas o la sede del Mundial Sub-17.

De hecho, el máximo organismo del futbol mantiene la programación del certamen y recientemente puso a la venta las entradas para los aficionados.