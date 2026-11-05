Fue el estratega mexicano quien le dio al delantero su primera oportunidad en Primera División

Mucho se ha hablado sobre la próxima convocatoria de Rafael Márquez, en la cual -según diversas versiones- tendrá varias sorpresas. Entre esas novedades está el llamado de Armando León, quien ha destacado recientemente con NK Osijek en Croacia.

En caso de concretarse, será el debut del delantero de 26 años con la Selección Mexicana. Al respecto, Ignacio Ambriz, quien le dio sus primeras oportunidades en la Liga MX con León, consideró que el atacante tendrá que saber aprovechar los minutos que reciba.

En entrevista con RÉCORD, el estratega destacó que antes que Armando León hay otros jugadores como Santiago Giménez o Armando 'Hormiga' González, por lo cual no le será sencillo ganarse un lugar. "Que sepa aprovechar, pero adelante hay cuatro opciones".

"Están hablando de Henry, de Memo, de Santi, de la 'Hormiguita' González. Pensar que él es el quinto, dentro de eso. Después va a depender qué tanto pueda ir a acortar distancias", declaró Ambriz.

Armando León en la Liga MX con el primer equipo de León | IMAGO 7

Armando León tiene la ventaja de que juega constante

León Reséndez llegó esta temporada a NK Osijek y se ha quedado con la titularidad, con cinco goles y dos asistencias en 13 partidos. En ese sentido, Nacho Ambriz consideró que la regularidad es un papel que juega a favor del originario de Ensenada.

"La gran ventaja de él es que viene siendo titular en Europa, cuando muchas veces muchos están y no son titulares; él lo viene siendo. Se viene ganando cada ocho días un lugar y creo que en ese ritmo le va a ser importante aprovechar esta oportunidad", añadió.

Armando León con la Sub-20 de León en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué opinó Nacho Ambriz sobre Armando León?

Por otra parte, el estratega afirmó que Armando le recuerda un poco a un delantero como Guillermo Martínez, por la "envergadura", pero con más agilidad. "Lo veo un poquito más ágil a él, a Armando. Más móvil dentro de lo físico que son muy parecidos".

"De todo corazón le deseo lo mejor a Armando León. Creo que mientras estés jugando cada ocho días, independientemente de la liga que estés, pues te está dando ritmo que muchas veces necesitas para cuando te llamen a selección", finalizó.