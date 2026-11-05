¡Por eso no se fue al Ajax! Nacho Ambriz recuerda cuando buscaron a JJ Macías en Países Bajos

Previo a fichar con Getafe, JJ Macías tuvo la posibilidad de llegar a la Eredivisie

El regreso de José Juan Macías al terreno de juego está cada vez más cerca. El delantero ya se integró a los entrenamientos de Pumas y apunta a volver a ver minutos antes de terminar la campaña. Con su regreso, Ignacio Ambriz, exentrenador de León, recordó cuando el atacante vistió el jersey esmeralda y cuando tuvo la posibilidad de fichar con Ajax.

El paso de JJ Macías por León

Macías llegó a León para el Clausura 2018 proveniente de Chivas. Con el rebaño, el atacante no había tenido tanta participación, incluso seguía siendo parte de las categorías inferiores. Sin embargo, con la Fiera rápidamente se volvió uno de los mejores delanteros de la Liga.

En su primera temporada con el cuadro esmeralda, Macías despuntó con ocho anotaciones en sólo 14 partidos, apareciendo en el Top 5 de máximos anotadores. Ya en Liguilla aportó otras dos anotaciones. Para el siguiente torneo repitió lo ocho goles y además dio dos asistencias.

Macías, durante juego de León | IMAGO7

La posibilidad de llegar a Ajax

En entrevista para RÉCOR en el programa de Infiltrados Nacho Ambriz reveló el acercamiento del Ajax con el futbolista de entonces 19 goles. Según reveló el entrenador, él le aconsejó llegar a Países Bajos pues los futbolistas mexicanos habían tenido éxito en la Eredivisie.

"Se fue el Guti, se fue Guardado, el Maza, Salcido y después de ahí crecieron, ¿no?... Crecieron y ya salieron otros equipos. Y yo le decía, vete ahí, o lo que yo le digo, vete o intenta ir a Holanda", reveló el entrenador sobre conversaciones con el atacante.

José Juan Macías en la Liga MX | IMAGO 7

Según el entrenador si existió una gran posibilidad de que llegara a dicha liga pues, durante su corto pero exitoso paso por la Fiera. El DT afirmó que el Ajax tuvo un acercamiento con Macías pero por un mal desempeño no se terminó concretando su fichaje.

"En un partido que nosotros tuvimos en Puebla, él se me acercó y me dice, 'profe, vino gente del Ajax a verme'. Después, ese día pasó, yo no sé por qué hizo el peor partido, me falló tres goles y le tuve que sacar", reveló entre risas el estratega.

José Juan Macías con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7