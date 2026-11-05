¡De Real Madrid a estar borrado en León! Paolo Medina sin minutos en la Liga MX

El defensor mexicano no logró consolidarse con los Esmeraldas y se marcha después de dos torneos sin minutos

Paolo Medina terminó su etapa con León sin poder cumplir las expectativas que generó su llegada, debido a que el defensor mexicano se despidió de los Esmeraldas después de un año en el que pasó prácticamente desapercibido, pues durante dos torneos no consiguió disputar un solo minuto en la Liga MX, al no entrar en los planes de los tres entrenadores que estuvieron al frente del equipo.

El zaguero de 26 años fue presentado con una producción especial junto a los refuerzos Ismael Díaz, Rogelio Funes Mori y Gael García; sin embargo, aquella expectativa nunca se trasladó al terreno de juego. Ni Eduardo Berizzo, ni Ignacio Ambriz, ni Javier Gandolfi le dieron la oportunidad de debutar en el campeonato mexicano.

Su única participación con el primer equipo ocurrió en la Leagues Cup, cuando fue titular frente al New York City. En el torneo local, su actividad se limitó a las categorías inferiores con la Sub-21.

Paolo Medina en un partido con la Sub 21 de León | IMAGO7

De la cantera del Real Madrid al adiós de León

Antes de llegar al futbol mexicano, Paolo Medina formó parte de las categorías inferiores del Real Madrid, donde su proyección lo llevó a ser considerado entre los candidatos al Golden Boy 2017, reconocimiento que distingue a los jóvenes talentos. También pasó por el Benfica, además de tener experiencias con Monterrey, Morelia y clubes de Grecia y Rumania.

Su trayectoria apuntaba a un futuro prometedor; sin embargo, su regreso a México no tuvo el desenlace esperado. Después de una temporada con León en la que no consiguió disputar un solo minuto en Liga MX.