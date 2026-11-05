Semana importante para Pumas, pues más allá del Clásico Capitalino, se juega su clasificación a la Liguilla, después de un inicio irregular en el primer torneo dirigido por Esteban Solari. Adalberto Carrasquilla fue honesto y considera que el cambio de Efraín Juárez al Tano les afectó.
Pumas vs América, un duelo de defensas débiles
¿Qué dijo Carrasquilla sobre Solari?
Para Carrasquilla, la idea cambió con Solari, pero poco a poco han logrado entender lo que pretende el técnico argentino, por ello continúan con vida en este cierre de torneo regular para soñar con la Liguilla.
Yo creo que el cambio que hubo al inicio de temporada fue clave, cambiamos una idea diferente a lo que veníamos trabajando y la manera en la que iniciamos jugando de local y sí como tú lo mencionas se nos dificultó sacar los primeros partidos y pienso que en esta etapa es importante como cerramos; la afición sabe que necesitamos de ellos porque en este partido más que nunca dependemos de nuestra localía y sin ellos sería imposible le ganar, Pumas nunca se da por vencido”, dijo Carrasquilla.
En el parón de fecha FIFA tuvimos dos semanas para analizar mucho después de todo el inicio de torneo con muchos partidos, y generó una identidad que muchas veces tarda por ser un proceso y que bueno que por ahí el profe se acercó mucho, fue muy importante porque el grupo se comprometió después de esa fecha FIFA y se sentía la vibra de que podíamos ganarle a Cruz Azul. Fue un parón en el que tuvimos tiempo de trabajo, fue clave”, agregó el panameño.
Carrasquilla reconoce errores de Pumas
Sobre el manejo de los partidos, especialmente por errores que el propio equipo comete, el ‘Coco’ aceptó que el grupo sabe lo que tienen que trabajar, por lo que el que mejor haga las cosas y menos errores cometa este sábado se llevará el triunfo.
Además, el mediocampista hizo la comparación con el torneo anterior, en el que considera que todo les salía, a diferencia de este que las cosas no han estado a su favor para sacar adelante los resultados.
Estamos conscientes de los errores que hemos tenido todos y la mala fortuna de que nos juegue todo en contra, la temporada pasada todo nos jugaba a favor, entre más rápido aceptes esos errores y los trabajes tienes mejor forma de mejora y hemos sido muy conscientes, estamos muy comprometidos, sabemos al rival que vamos a enfrentar y se lo llevará el que mejor haga las cosas”, finalizó Carrasquilla.