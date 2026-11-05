Yo creo que el cambio que hubo al inicio de temporada fue clave, cambiamos una idea diferente a lo que veníamos trabajando y la manera en la que iniciamos jugando de local y sí como tú lo mencionas se nos dificultó sacar los primeros partidos y pienso que en esta etapa es importante como cerramos; la afición sabe que necesitamos de ellos porque en este partido más que nunca dependemos de nuestra localía y sin ellos sería imposible le ganar, Pumas nunca se da por vencido”, dijo Carrasquilla.